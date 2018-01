 »  Microsoft a Google slibují zásadní pokroky v kvantových počítačích, píší Financial Times

David Slížek

Potenciálně revoluční technologie, která by mohla řádově zvýšit výkon počítačů. Nebo také zajímavý teoretický nápad, který se ale nikdy v praxi nepodaří sestrojit. O tzv. kvantových počítačích vědci uvažují už několik desítek let a podle článku Financial Times (FT, paywall) se během několika týdnů dočkáme dvou zásadních technologických průlomů od dvou velkých firem – Microsoftu a Googlu.

Je s tím ale spojena celá řada „možná“ a cesta k vytvoření skutečného obecně použitelného kvantového počítače (a ne pouze tzv. kvantového simulátoru, který dokáže řešit jen vybrané, vysoce specializované výpočetní úkoly) je pravděpodobně ještě hodně dlouhá.

Microsoft má podle FT oznámit své vlastní řešení tzv. kvantových bitů (qubit), což jsou kvantové objekty určené k ukládání informací. Technologie Microsoftu má řešit jeden z velkých problémů kvantových počítačů: korekci chyb, kterou je čtení dat z qubitů zatíženo. Řešení Microsoftu (tzv. topologický qubit) údajně dokáže (zjednodušeně řečeno) stejnou informaci ukládat na více místech zároveň, takže se data neztratí. Tedy: možná.

Google se na druhé straně chce pokusit o dosažení jednoho zásadního milníku: podle svých plánů by měl předvést kvantový simulátor, který dokáže vyřešit úkol, na nějž dnešní klasické počítače nemají dost sil – je to dosažení tzv. quantum supremacy, o které Google mluvil už v roce 2016. Pokoření této hranice a vytvoření 49qubitového systému si firma naplánovala na konec roku 2017, podle FT ale zatím nekomentovala, jak na tom v současnosti je.

Svůj prototyp 50qubitového stroje mezitím loni v listopadu uvedla firma IBM, která také zpřístupnila zájemcům o experimenty méně výkonné kvantové zařízení prostřednictvím svého cloudu.

Ať už to dopadne jakkoli, na jednom se experti podle FT shodují: praktické využití kvantových počítačů je ještě řadu let vzdálené. Možná.