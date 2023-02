Microsoft dá své hry na streamingovou platformu NVIDIA GeForce NOW

Autor: Microsoft

V rámci snahy Microsoftu prosadit přes pochyby regulátorů plánovaný nákup herní vydavatelské společnosti Activision Blizzard oznámila firma několik zajímavých novinek. Jednou je dohoda s firmou NVIDIA o streamování her Xboxu pro PC na její platformě GeForce NOW.





Smlouva o partnerství má trvat deset let a pokud Microsoft nakonec Activision koupí, mají být na GeForce NOW k dispozici i tituly tohoto vydavatele. Nejzajímavější je v tomto směru patrně akční série Call of Duty.





Té se týká také další novinka: Microsoft oznámil, že uzavřel desetiletou smlouvu s firmou Nintendo, podle které bude hry Call of Duty vydávat také na konzole Nintenda.

Zda tyto kroky dostatečně výhrady regulátorů, by mělo být aspoň částečně jasné začátkem dubna, kdy by měly své konečné stanovisko k plánované koupi Activision Blizzard vydat evropské úřady.