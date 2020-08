Microsoft do cloudu Azure přidal podporu mluvené češtiny

Microsoft do svého cloudu Azure přidal podporu českého jazyka pro funkci převodu mluvené řeči na text (speech to text). Čeština byla oficiálně implementována jako součást nabídky Speech to Text (API) v rámci Azure Cognitive Services.

Azure už dříve přidal češtinu v opačném směru, tedy v převodu textu na řeč, a to ve standardním režimu a nikoliv pokročilém neurálním modelu. Google Cloud zvládá obě varianty. Amazon Web Services podporu nenabízí, už dříve ale nasadil češtinu ve službě Amazon Translate.

Dokumentace k Azure Speech to Text je k dispozici zde. Novinku pak na blogu více popsal Tomáš Kubica, který působí jako Azure Cloud Solutions Architect.