 »  Microsoft jako open source vydává .NET Core 3.0 a knihovnu C++ STL

Jan Sedlák

Microsoft vydal .NET Core 3.0, vedle toho přichází také ASP.NET Core 3.0 a EF Core 3.0. Přibyla podpora pro C# 8 a F# 4.7, Windows Forms a WPF, nová JSON API, podpora pro ARM64 a lépe se pracuje s pamětí.

Verze .NET Core 3.0 je zpětně kompatibilní a nadále zůstává open source. Vše potřebné je k dispozici na GitHubu. Podporovány jsou systémy Windows (i Server od 2012 R2 SP1+), macOS a také řada distribucí Linuxu.

Microsoft také jako open source vydal knihovnu C++ STL (Standard Library), k dostání je opět na GitHubu. Ta je běžnou částí C++ překladače v rámci Microsoft Visual C++.