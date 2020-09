Microsoft kupuje za 7,5 miliardy dolarů ZeniMax Media, mateřskou společnost Bethesda Softworks

Redmondský softwarový gigant kupuje za 7,5 miliardy dolarů ZeniMax Media – americký herní holding z Rockville, který je dnes známý především díky třem studiím, která vlastní – Bethesda Softworks, ZeniMax Online Studios a id Software.

Vedle zmiňovaných studií pod holding patří také Arkane Studios, Alpha Dog, MachineGames, Tango Gameworks, Roundhouse Studios, ZeniMax Europe, ZeniMax Asia, ZeniMax Asia Pacific a ZeniMax Australia.

Akvizice by měla být dokončena v druhé polovině příštího roku. Částka, za kterou Microsoft kupuje jednu z největších privátně vlastněných společností na herním trhu, představuje zhruba trojnásobek sumy (2,5 miliardy dolarů), kterou společnost investovala do akvizice herního studia Mojang v roce 2014. To až dosud představovalo nejdražší akvizici Microsoftu na herním trhu (a nejdražší akvizici v dějinách herního průmyslu).

Microsoft potvrdil záměr integrovat akvizicí získané herní tituly do nabídky předplatného Xbox Game Pass a to jak v konzolové verzi, tak ve verzi pro PC.