 »  Microsoft odemkl první testovací verze prohlížeče Edge postavené na Chromiu

Karel Wolf

Společnost Microsoft tento týden zveřejnila první dvě testovací verze svého prohlížeče Edge, které jsou postaveny na open source enginu Chromium.

Společnost svůj plán rezignovat na vývoj vlastního jádra prohlížeče oznámila v prosinci. Oficiálním důvodem měla být lepší kompatibilita se současným webovými stránkami.

Microsoft Edge postavený na jádru EdgeHTML se od svého představení v roce 2015 potýkal s řadou problémů. Chyběly mu funkce, které byly v konkurenčních prohlížečích běžné, a objevovaly se v něm problémy se stabilitou. Také jeho tržní podíl byl koncem loňského roku zanedbatelný (nižší jednotky procent). Tento krok Microsoftu ostře kritizovala konkurenční Mozilla, která v něm vidí riziko monopolizace trhu.

Microsoft zpřístupnil dvě testovací verze – Canary a Developer, první by měla být aktualizována jednou denně, druhá zatím jednou za týden. V obou případech se jedná o Alfa verze, veřejná beta by ale měla přijít co nevidět.Obě verze jsou také k dispozici pouze pro Windows 10, pro nižší verze systému a platformu macOS mají přijít později.