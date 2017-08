 »  Microsoft ohlásil čtvrté pokračování své ságy Age of Empires

Jan Beránek

Další zastávku strategické klasiky si vzali na starost Relic Entertainment, kteří pracovali třeba na Company of Heroes nebo sérii Dawn of War. Informuje o tom server The Next Web.

Microsoft zatím na herním veletrhu Gamescon v Německu neukázal žádné bližší detaily, ale vypustil první trailer. Ten naznačuje nové epochy a prostředí, ve kterých by hráči mohli ovládat své civilizace.

Koneckonců, je to už dvacet let potom, co byl vydán první díl dnes už klasické hry. A pro znalce a pamětníky se chystá i remasterovaná edice. Ta by měla vyjít devatenáctého října exkluzivně pro Windows 10. Pod Ages of Empires: Definitive Edition tvůrci pro fanoušky připravili 4K verzi s několika úpravami hratelnosti a kompletně remasterovaným soundtrackem.