 »  Microsoft po neúspěchu Edge přejde na Chromium

Karel Wolf

Společnost Microsoft rezignuje po neúspěchu prohlížeče Edge na vlastní vývoj kompletního jádra webového prohlížeče.

Vlastní jádro místo toho nahradí open source kód prohlížeče Chromium, společnost to oznámila včera. První testovací verze prohlížeče postaveného na základech, se kterými se dnes můžeme setkat především v prohlížeči Google Chrome, bude k dispozici již začátkem příštího roku a bude se nadále jmenovat Edge. Odstavování původního prohlížeče se ale bude dít postupně.

Microsoft prohlašuje, že jej motivovala především snaha zvýšit kompatibilitu jeho prohlížeče s webovými stránkami. To by mělo ulehčit hlavně vývojářům, kterým odpadne další prohlížeč pro testování kompatibility webů. Oproti současnému Microsoft Edge by také prohlížeč neměl mít umělé omezení, v jaké verzi Windows bude fungovat.

Současná podoba Microsoft Edge, která je ještě vybavena vlastním jádrem od Microsoftu, přišla na trh v roce 2015 s Windows 10. Prohlížeč využívá jádro EdgeHTML a má na trhu v současné době asi 4,2% podíl. Microsoft jej v občas stále ještě dobíhajících kampaních prezentuje jako nejlepší prohlížeč a do nedávna dokonce komplikoval instalaci konkurenčních produktů.