 »  Microsoft ukázal termostat s Windows IoT Core, Cortanou a Azure

David Slížek

Chytré termostaty masově zpopularizoval Nest, pak se přidaly další firmy a teď do této oblasti vstupuje i Microsoft. Server The Verge si na YouTube všiml reklamního videa (viz níže), ve kterém Microsoft přístroj představuje.

Hardware termostatu GLAS vyrábí firma Johnson Control a software obstarává Microsoft. Přístroj běží na platformě Windows IoT Core, má hlasové ovládání Cortana a data spravuje přes Microsoft Azure IoT.

GLAS má podle videa sledovat podmínky uvnitř i venkovní počasí a podle toho inteligentně přizpůsobovat topení nebo klimatizaci v místnosti, kde je nainstalovaný. Má také nějakým způsobem sledovat a vyhodnocovat kvalitu vzduchu nebo energetické úspory. Více toho zatím známo není. A tady je dotyčné video: