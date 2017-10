 »  Microsoft ukončuje Groove Music, předplatitelům nabízí migraci na Spotify

Jan Sedlák

Moc se o tom neví, ale také Microsoft provozuje vlastní alternativu ke službě Spotify. Jmenuje se Groove Music a ještě předtím nesla názvy Zune Music a Xbox Music. Teď už je to stejně jedno, protože Redmond službu na konci letošního roku ukončí. Uživatelům postupně nabídne možnost převést účet právě ke Spotify.

Uživatelé budou moci migrovat svoji hudbu a playlisty. Pokud jim na konci roku zbudou ještě nějaké předplacené měsíce Groove Music Pass, peníze jim budou vráceny. Aplikace Groove bude fungovat i nadále, zejména pro uživatele, kteří v ní budou chtít přehrávat hudbu uloženou ve OneDrive, nakupovat a streamovat muziku už ale nebude možné.

Groove je jedna z mála služeb tohoto typu, které Microsoft provozuje pro koncové uživatele. Vedle toho má například také službu Movies & TV, kde je možné pronajímat si a kupovat filmy či seriály. Jde zejména o službu spojenou s Xboxem a její budoucnost je nejistá. Microsoft mimo jiné neumí své služby tohoto typu doručit ve velkém na zahraniční trhy.

Naopak úspěšnou službou je Xbox Live, kterou si platí k šedesáti milionům hráčů. Microsoft za necelé dvě stovky měsíčně nabízí každý měsíc zdarma dvě hry pro Xbox One a dvě pro Xbox 360, slevy na nákupy titulů či možnost hrát hry online. Firma nedávno spustila i Xbox Game Pass, který za předplatné nabízí možnost hrát více než sto titulů. Knihovna se neustále rozrůstá.

Microsoft nezveřejňuje, kolik Groove Music Pass měl předplatitelů. Závratné číslo to ale asi nebylo. Naopak růst se neustále daří Apple Music – službu už si předplácí přes dvacet milionů lidí. To je polovina toho, co má Spotify.