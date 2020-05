 »  Microsoft za čtyři miliardy kupuje startup, do kterého investoval ČEZ

Polostátní energetické společnosti ČEZ se podařil jeden ze vstupů do světa technologických startupů. Microsoft má podle ekonomických médií z Izraele v následujících dnech oznámit odkup izraelské firmy CyberX, ve které drží minoritní podíl fond Inven Capital spadající právě pod ČEZ. Odkupní částka činí 165 milionů dolarů, tedy přes čtyři miliardy korun.

ČEZ skrze Inven do CyberX vstoupil v březnu loňského roku, když se účastnil investičního kola o hodnotě 18 milionů dolarů. Společně s Čechy se tehdy k investici připojil Qualcomm Ventures, odnož výrobce čipů Qualcomm zaměřená na rizikový kapitál. CyberX celkově na investicích posbíral 47 milionů dolarů. ČEZ by měl držet 8,5 procenta, prodej by tak vynesl stovky milionů korun.

CyberX vytvořil kyberbezpečnostní platformu pro internet věcí (IoT) zaměřenou na průmysl a kontrolní systémy, která umí v reálném čase identifikovat anomálie a analyzovat provoz v reálném čase. Startup založili dva bývalí členové kybernetických jednotek v izraelské armádě, což je v případě zakladatelů podobných projektů v Izraeli častá věc, viz naše reportáž.

Pro Microsoft představuje IoT v průmyslu jednu z jeho hlavních cloudových strategií. Na Lupě jsme například přinesli reportáž z jedné vyspělé továrny ve Švédsku, která je se svými senzory napojená do Azure. Redmond už s CyberX navázal dřívější spolupráci, když proběhla integrace této technologie do Azure Security Center for IoT.

Microsoft má také v Izraeli výzkumné a vývojové centrum s 1500 lidmi, přičemž polovina pracuje právě na kybernetické bezpečnosti. Microsoft v posledních deseti letech koupil sedm izraelských firem za celkovou sumu 850 milionů dolarů. CyberX mimo to Microsoftu přinese další zákazníky z průmyslu, izraelský nástroj už používají velké energetické či telekomunikační společnosti.

Inven vedle ČEZu čerpá prostředky také z Evropské investiční banky (EIB) a k dispozici má 240 milionů eur. Podíly drží v jedenácti projektech. Podílel se třeba na vkladu 21 milionů dolarů do francouzských Cosmo Tech a 150 milionů korun pak šlo do českých Neuron Soundware. Loni také prodal Shellu podíl v bateriovém startupu Sonnen.