Lupa.cz  »  Mikolov a Beck získali posilu, nadějný český startup rozšíří veterán ze SpaceX či Netflixu

Jan Sedlák
Včera
Jaroslav Beck, David Pavlík Autor: BottleCap AI

Český startup BottleCap AI, který před pár dny získal investici 152 milionů korun, rozšířila další osobnost. Na pozici produktového ředitele (Chief Product Officer) nastoupil David Pavlík. Ten v minulosti v USA pracoval pro Microsoft, Amazon, Netflix a SpaceX. Později působil jako CIO v Kiwi.com, CTO v ShipMonk a Nano Energies a naposledy měl stejnou pozici v Rohlik Group.

Pavlík bude mít v BottleCapu na starost převádět výzkum AI sdružený kolem Tomáše Mikolova do koncových produktů, které chce startup dodávat na trh.

BottleCap nedávno vydal první aplikace Pulse pro iOS, která staví na vlastním jazykovém modelu CAP1. Aplikace agreguje zpravodajský obsah a doplňuje ho o shrnutí reakcí a názorů komunity v reálném čase. Podle vyjádření Becka tak nabízí hlubší kontext a umožňuje rychleji odlišit podstatné informace od šumu.

Cílem BottleCapu je výrazně snížit nároky LLM a ukázat, že i v Evropě lze budovat významné technologické společnosti.

BottleCap založili vědec Tomáš Mikolov, spolutvůrce Beat Saberu Jaroslav Back a David Herel. Mezi nové investory se řadí zakladatelé ElevenLabs, Hugging Face, Canvy nebo fond 20VC.

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

