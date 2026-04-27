Miliardová skupina Bezvavlasy mění šéfa, povede ji obchodní ředitel z Electroluxu

Iva Brejlová
Včera
Bezvavlasy Autor: Bezvavlasy

Skupina Bezvavlasy, která měla loni utržit zhruba miliardu korun a patří mezi největší české distributory profesionální vlasové kosmetiky, mění generálního ředitele. Od 1. května povede firmu Jiří Hendrych, který nahradí Daniela Horáka. Ten ve společnosti zůstává jako akcionář.

CEO mění skupina v době náročné integrace s firmou Hair Servis, kterou koupila v roce 2023. Podle poslední tiskové zprávy s výsledky za první pololetí 2025 společnost vykázala tržby 471 milionů korun a provozní zisk EBITDA 7,3 milionu korun, čistá ztráta dosáhla 5,5 milionu korun. Firma tehdy uvedla, že její výsledky reflektují právě pokračující náročnou integraci s Hair Servis, a že by se měly v následujících měsících vylepšit. Centralizovala logistiku, sjednocovala systémy a propouštěla část zaměstnanců z lokálních skladů Hair Servis.

Hendrych přichází z pozice obchodního ředitele Electroluxu, kde působil poslední čtyři roky. Větší část kariéry strávil přímo v segmentu beauty. Ve společnosti Sirowa vedl jako obchodní ředitel divizi značky Wella ve třech středoevropských zemích, ve firmě Coty byl obchodním ředitelem a vedl slovenskou pobočku. Nyní má mimo jiné skupinu připravit vstup na nové evropské trhy a rozvíjet velkoobchod.

Odcházející Daniel Horák provedl společnost právě fází integrace, během níž došlo i ke vstupu na čtyři nové evropské trhy – do Rumunska, Chorvatska, Slovinska a Bulharska. Bezvavlasy vznikly jako e-shop v roce 2009 a patří k největším českým e-shopům ve svém segmentu. Provozují devět internetových obchodů, 20 velkoobchodních a dvě maloobchodní prodejny. Skupina dodává více než 20 tisícům kadeřníků. Působí v sedmi zemích střední a východní Evropy a její akcie se od září 2022 obchodují na pražské burze na trhu Start.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

