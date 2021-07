Miloš Zeman: Snad dojde k žádoucím personálním přesunům v České televizi

Prezident Miloš Zeman se v rozhovoru pro MF Dnes znovu vyjádřil k České televizi. „Domnívám se, že až skončí obstrukce v Poslanecké sněmovně, budou dovoleni noví členové Rady České televize a že snad dojde k určitým žádoucím personálním přesunům. Tak, aby Česká televize nebyla nástrojem – dovolím si říci – zaujatých hlupáků,“ citovalo páteční vydání novin jeho slova.

Hlava státu těmito slovy reagovala na dnes už smazaný tweet zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT Františka Lutonského. Lutonský v příspěvku publikovaném 25. června večer zveřejnil počty hlasů pro Miloše Zemana v obcích zasažených tornádem. Podle svého pozdějšího vysvětlení tím chtěl vyjádřit, že prezident mohl zklamat své voliče v těžké situaci, když naplánoval televizní projev až na sobotu 26. června večer, tedy dva dny po pohromě. V den katastrofy hlava státu na situaci reagovala zprostředkovaně, přes tiskového mluvčího.



Autor: Kancelář prezidenta republiky Miloš Zeman

Lutonského tweet vyvolal řadu nespokojených ohlasů na sociálních sítích a na internetových serverech nakloněných prezidentovi. Stížnost generálnímu řediteli České televize poslala také členka Rady ČT Hana Lipovská. „Žádám, aby se Česká televize od příspěvku svého zaměstnance veřejně distancovala, a nepřispívala tak k dalšímu poškozování pověsti veřejnoprávních médií v České republice,“ uvedla v ní. Podle Lipovské porušil zástupce šéfredaktora interní desatero pro působení novinářů České televize na sociálních sítích. Hrad popřel, že by prezident nereagoval včas, a vyzval generálního ředitele České televize k omluvě „českému národu a Vašim divákům“. „Zároveň Vás žádám o vyvození konkrétních personálních důsledků, pokud tomu tak již nebylo učiněno,“ napsal prezidentův kancléř Vratislav Mynář.

Rozhovor s prezidentem pořídila MF Dnes ve středu. „Kdybych na to měl reagovat nikoli ad hominem – protože pitomce nemám rád – tak bych vzhledem k tomu, že jde o zástupce šéfredaktora zpravodajství, řekl, že to jen dokazuje, že Česká televize není objektivní, je to opoziční televize. Nu, a pan Lutonský je živým příkladem nejen hlouposti, ale i zaujatosti,“ poznamenal Miloš Zeman.

František Lutonský svůj tweet odstranil v sobotu 26. června dopoledne. „Mnoho lidí ho vykládá tak, jak by mě ve snu nenapadlo,“ zdůvodnil to.

Rada České televize momentálně zasedá v neúplném počtu jedenácti členů. Čtyřem radním vypršel po šesti letech na konci května mandát. Volební výbor sněmovny sice připravil kandidátní listinu se jmény dvanácti uchazečů o volná místa v Radě ČT, plénum sněmovny z nichž však dosud nevybralo. Opozice upozorňuje, že v seznamu finalistů převažují kontroverzní osoby, jejichž zvolení by mohlo vést ke zprostředkovanému ovládnutí České televize neformální hlasovací koalicí ANO, KSČM a SPD. Volbu proto pomocí různých parlamentních obstrukcí blokuje.