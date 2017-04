 »  Miloši Zemanovi nedal dětské porno do počítače žádný hacker, říká policie

David Slížek

Policie ukončila vyšetřování toho, jak se do počítače prezidenta Miloše Zemana v Lánech dostala dětská pornografie. Výsledek? Podle informací serveru Aktuálně.cz vyšetřovatelé případ uzavřeli s tím, že se hlavě státu do počítače nikdo nenaboural a choulostivé materiály se tak do něj musely dostat jinak.

„V této souvislosti nebylo zjištěno podezření z protiprávního jednání,“ uvedla podle serveru policejní mluvčí Iveta Martínková.

Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka dotyčný počítač využívá výhradně Miloš Zeman. „Tento počítač využívá pouze pan prezident, a to pouze na vyhledávání a čtení článků, které se jej týkají,“ řekl pro Aktuálně.cz. Podle serveru se tak Zeman zřejmě k pornografii proklikal nějakým způsobem sám.

I tato varianta samozřejmě nechává nezodpovězenou řadu poměrně vážných otázek, které se s případem pojí a které se týkají zabezpečení hradních počítačů - více viz glosa Dětské porno v počítači prezidenta? Problém, ať se na to díváte jakkoli