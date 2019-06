 »  Ministerstvo financí: portál pro správu daní bude na podzim 2020

Karel Wolf

Ministerstvo financí dalo po menší odmlce vědět další podrobnosti o plánovaném portálu pro správu daní, finančního úřadu online se prý dočkáme ve 4. čtvrtletí roku 2020.

Portál MoJe daně a má vypadat a fungovat podobně jako internetové bankovnictví. Ambicí platformy je nabídnout 8 milionům daňových subjektů přehledné rozhraní a jednodušší vyřizování daňových povinností. Mezi zajímavými funkcionalitami nalezneme automatické vyplňování daňových formulářů, osobní daňový kalendář na míru, trochu rozpaky (z bezpečnostního hlediska) budí jen „jednoduchý přístup bez zdlouhavých autorizací“.

Cíle projektu MoJe daně, koncem minulého týdne představila ministryně financí Alena Schillerová a generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

„Inspirujeme se v zemích, které v elektronické komunikaci veřejné správy ušly největší kus cesty, například v Estonsku. Neděláme si ambice, že lidé začnou platit daně rádi, ale chceme jim tuto nepříjemnou povinnost alespoň maximálně usnadnit. Aby se on-line finanční úřad uchytil a lidé jej začali opravdu aktivně využívat, musí nabídnout intuitivní, inteligentní a srozumitelné rozhraní. Zkrátka, aby to poplatník takříkajíc nezabalil po prvním shlédnutí složitého formuláře. Díky tomu, po jednoduchém přihlášení do on-line finančního úřadu v něm občan nalezne většinu údajů již vyplněnou, případné nejasnosti mu pomůže vyjasnit praktický průvodce, daň se mu sama spočítá a například v případě přeplatku se automaticky odešle i žádost o jeho vyplacení, by toto nové rozhraní mohlo být zajímavé pro většinu poplatníků,“ věří Schillerová.