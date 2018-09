 »  Ministerstvo financí se zaměří na loot boxy ve hrách, mohou představovat hazard

Jan Sedlák

České ministerstvo financí se začalo zajímat o takzvané „loot boxy“, které se vyskytují v různých typech videoher. Díky nim hráči mohou získat vybavení, bonusy a další virtuální předměty. Na financích se obávají, že v některých formách mohou tyto boxy představovat hazard.

„Jestliže si ve hře za koruny, eura či dolary koupím bednu s náhodně vygenerovaným herním vybavením, které potom mohu prodat jinému hráči za vyšší cenu, než byla cena bedny, může se z hlediska zákona jednat o hazard,“ uvádí ředitel odboru Státního dozoru nad hazardními hrami Karel Blaha.

„Základní verze hry na chytrý telefon nebo tablet bývá ke stažení zdarma. Teprve poté, co se do hry zaberete, vám po nějaké době nabídne připlatit si pár korun za větší meč, rychlejší auto nebo životy navíc. A z pár korun se brzy může stát mnohem větší suma. Některé hry pak umožňují předměty sázet, další lákají na točící válce. Prvky hazardu a principu vkládání peněz do hry se tak prostřednictvím těchto aplikací dostávají hlavně k dětem a teenagerům, což je velmi nebezpečný trend,“ dodává Blaha.

Tuzemské ministerstvo financí tak společně s dalšími 14 zeměmi podepsalo mezinárodní dohodu (PDF), v rámci které se má bojovat proti „internetovým hrám stojícím v šedé zóně mezi počítačovými hrami a ilegálním hazardem“. Dokument vedle Česka podepsaly Velká Británie, Francie, Rakousko, Nizozemsko, Polsko, Norsko, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Lotyšsko, Malta, Gibraltar a ostrovy Man a Jersey. Připojit se mají další, třeba stát Washington.

Výsledkem má být spolupráce ohledně nastavování jednotných pravidel, koordinace a prevence před gamblingem.