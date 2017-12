 »  Ministerstvo financí testuje otevření dat z ARESu, ostrý provoz má být bez limitů

David Slížek

Jedna z nejzajímavějších databází dat veřejné správy, registr ekonomických subjektů (ARES), nedávno začal v testovacím provozu poskytovat své údaje ve formátu otevřených dat. Je to příprava na leden 2018, od kterého ministerstvo financí (MF ČR) bude muset data podle loňského usnesení vlády zveřejňovat ve strojově čitelném formátu už povinně.

V rámci testovacího provozu platí několik omezení, to zásadní se týká maximálního počtu dotazů, které mohou uživatelé do systému poslat. Ministerstvo si vyhrazuje právo znepřístupnit databázi uživatelům, kteří pošlou více než 10 000 dotazů v době od 8:00 do 18:00 nebo více než 50 000 dotazů v době od 18:00 do 8:00. Odstřižen může být i uživatel, který posílá „větší počet současně zadaných dotazů (pro automatizované XML dotazy).“

„Cílem testovacího provozu je ověřit zájem o využívání otevřených dat ve formě, v jaké jsou v ARES zpřístupněna s omezením maximálního počtu dotazů. V rámci testovacího provozu je monitorováno vytížení vystavovacích serverů a vyhodnocení připomínek od testujících osob, zabývajících se problematikou otevřených dat,“ říká Filip Běhal z tiskového odboru MF ČR.

Konec testu má přijít nejdříve k 20. prosinci. V ostrém provozu pak mají otevřená data ARESu odstartovat nejpozději 31. prosince. „V ostrém provozu nepředpokládáme omezování počtu dotazů, vzhledem ke zvýšení limitů, ke kterému následně došlo. Ke zpřesnění patrně dojde na základě zpracovaných připomínek,“ dodává Běhal.

Podobně reaguje i na dotaz, zda bude ministerstvo omezovat počet současně zaslaných dotazů: „Takové omezení zatím nepředpokládáme. Současně zaslaných dotazů s adekvátní odezvou je 100. V případě současně zaslaného většího počtu dotazů je nutné počítat s delší odezvou.“

Úřad přitom dosud jakékoli zmírnění limitů odmítal. Omezení nezrušil ani pro potřeby zářijového hackathonu veřejné správy, který ministerstvo jinak podpořilo. Podrobněji viz Hackujte stát, vyzvaly úřady. Jak dopadl první hackathon veřejné správy?

Podle současného stanoviska to vypadá, že by od ledna žádné limity být nemusely, věta „nepředpokládáme omezování počtu dotazů“ ovšem takovou možnost stále stoprocentně nevylučuje. Uvidíme tedy, jak to bude fungovat v praxi.