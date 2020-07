Ministerstvo práce vypíše za 600 milionů soutěž na přechodný provoz systémů pro vyplácení dávek

Ministerstvo práce plánuje vypsat soutěž na provozovatele zastaralého a z více důvodů problematického systému pro vyplácení dávek od firmy OKsystem na nejbližší tři roky, počítá přitom s náklady okolo 600 milionů korun bez DPH. Na pplán nezávisle upozornila Pirátská strana a ČTK.

Za současný stav svých informačních systémů a závislost na jediném dodavateli, jímž je od roku 1993 firma OKsystem, je ministerstvo dlouhodobě pod palbou ostré kritiky. Současný systém měl již v roce 2017 nahradit nový mix informačních systémů, který by obsahoval systém pro výplaty dávek, agendu zaměstnanosti a další dílčí systémy. Předpokládaný rozpočet byl tehdy 1,5 miliardy.

Přechod ale od počátku provázejí nesnáze, od prodražení o cca miliardu, až po vzájemné obviňování uchazečů o zakázku prostřednictvím ÚOHS. Samotné ministerstvo přitom opakovaně ujišťovalo, že ke spuštění nových systémů dojde nejpozději do roku 2021. Během květnového jednání sněmovního sociálního výboru prohlásila současná ministryně práce Jana Maláčová, že se spuštění nové platformy opět posune a to na přelom let 2022 a 2023. Dnes plánovaná soutěž se týká provozu současného systému a to do roku 2024.

„Do doby nasazení nového řešení jednotného informačního systému práce a sociálních věcí je nezbytné zajistit provoz stávajících systémů – skupiny aplikací souhrnně pojmenovaných jako OK aplikace,“ prohlásilo ministerstvo. Takové řešení ale podle Pirátů jen nahrává současnému neutěšenému stavu.

„Problém s IT systémy na ministerstvu práce se táhne po několik volebních období a ministryně Jana Maláčová ho zdědila po svých předchůdcích. Současný tristní stav této kritické infrastruktury je nutné řešit na úrovni celé vlády. Andrej Babiš je však k řešení apatický, a to vede jen k další předražené zakázce a udržování polofunkčního systému v chodu. Nadměrně zatížen přitom není jenom státní rozpočet, ale i zaměstnanci úřadů práce, kteří se o výplatu dávek starají. Zastaralý systém totiž dosud například neumožňuje import žádostí odeslaných elektronicky. Každou je tak třeba vytisknout a přepsat zpět do systému,” prohlásil pirátský poslanec Lukáš Kolářík, předseda sněmovního Podvýboru pro informační technologie a dávkové systémy, který vznikl právě kvůli problematickým IT systémům MPSV.

Samotné ministerstvo se nalézá mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně ani po dvou vyhlášených tendrech nemá dodavatele systému a vypadá to, že je jedna ruka se současným dodavatelem. Na druhé straně ale má do značné míry svázané ruce, protože případ skončil opakovaně u antimonopolního úřadu, což vedlo k nucenému a nepříliš výhodnému prodloužení dosavadní smlouvy s OKsystemem. V lednu letošního roku se stalo pravomocným rozhodnutí ÚOHS zakazující MPSV uzavřít smlouvu na nový systém dávek kvůli tomu, že ministerstvo dostatečně nevysvětlilo vyřazení vítězné firmy DXC Technology z tendru kvůli nízké ceně. Tím podle úřadu porušilo zákon o zakázkách.

Koncem ledna vláda ministerstvu nařídila, aby ji do budoucna o všech výdajích na technologie informovalo. Odbor hlavního architekta eGovernmentu se současným plánem vyhlásit soutěž souhlasil, prohlásil ale, že se předpokládané náklady pohybují v blízkosti horní hranice cen podobných projektů na trhu.

O vypsání tendru na nový systém se ministerstvo pokusilo dvakrát, pokaždé ale narazilo. V prvním případě ministerstvo v roce 2014 vybralo dosavadního dodavatele se zadávací cenou 616 milionů korun bez DPH, od smlouvy ale nakonec odstoupilo. Na to OKSystem zareagoval žalobou. Druhá soutěž proběhla v roce 2017 a se zadávací cenou 270 milionů ji vyhrála firma DXC Technology. OKSystem, který nabídl řešení za 824 milionů, podal na soutěž stížnost a ÚOHS nařídil její přezkum. Ministerstvo tedy zareagovalo tím, že vítěze soutěže kvůli příliš nízké ceně vyřadilo. To ale vedlo jenom k tomu, že se na antimonopolní úřad pro změnu obrátila samotná DXC Technology a úřad loni v prosinci rozhodl, že musí ministerstvo vyřazení firmy zrušit a smlouvu s druhým dodavatelem nesmí uzavřít, rozhodnutí nyní nabylo právní moci.