Ministerstvo pro místní rozvoj zrušilo IT sekci, kterou vedla Eva Pavlíková

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v rámci reorganizace k 1. dubnu výrazně zasáhlo do svých sekcí pro IT projekty. Podle informací Lupy úřad zrušil Sekci IT, analýz a veřejného investování, kterou dosud vedla uznávaná expertka na eGovernment Eva Pavlíková.
O plánovaných změnách před dvěma týdny jako první psaly Hospodářské noviny (HN), teď je ministerstvo uskutečnilo.
Úpravu své organizační struktury oznámil úřad v tiskové zprávě. Změny zdůvodňuje zejména nutností šetřit. V rámci tzv. systemizace má úřad zrušit celkem 15 míst, čímž má podle tiskové zprávy ušetřit přes 5 milionů Kč. Podle HN už dříve dostal výpověď šéf odboru koncepce a IT architektury Michal Cerina.
„Reorganizace řeší dlouhodobě kritizovanou neefektivitu a přílišnou orientaci na tvorbu analýz bez dostatečného dopadu v terénu, tvorbu krátkodobých a nesystémových řešení,“ říká MMR. „Ze dvou odborů vzniká jeden, z jedenácti oddělení vzniká 5 nových a na všechny vedoucí pozice v těchto útvarech jsou vypisována výběrová řízení,“ doplňuje úřad.
V IT oblasti na ministerstvu reorganizací vzniká nová Sekce stavebního práva a IT, se kterou se má podle informací Lupy někdejší IT sekce Pavlíkové sloučit. Skončit mají například zmíněný odbor koncepce a IT architektury nebo oddělení analýz a hodnocení dopadů regulace.
Ministerstvo má v gesci několik důležitých IT projektů. Patří k nim digitalizace stavebního řízení, kde Pavlíková loni na podzim rozjela předtržní konzultaci. Vláda Andreje Babiše nedávno potvrdila odsunutí původně předpokládaného termínu plného spuštění digitalizace z konce roku 2027 na roky 2030 až 2031.
Dalším velkým projektem je vybudování klíčového nového monitorovacího systému pro evropské fondy, který má být spuštěn na začátku roku 2028. Také k němu ministerstvo na konci února rozjelo předtržní konzultaci, kterou měla vést právě Pavlíková.
Eva Pavlíková na MMR nastoupila loni v březnu. Dříve pracovala například jako ředitelka organizace Česko.digital, která sdružuje komunitu dobrovolníků ochotných pomáhat státu a neziskovým společnostem s digitalizací.