Ministerstvo pro místní rozvoj zrušilo IT sekci, kterou vedla Eva Pavlíková

David Slížek
Dnes
Eva Pavlíková - Česko.digital Autor: Česko.Digital

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v rámci reorganizace k 1. dubnu výrazně zasáhlo do svých sekcí pro IT projekty. Podle informací Lupy úřad zrušil Sekci IT, analýz a veřejného investování, kterou dosud vedla uznávaná expertka na eGovernment Eva Pavlíková. 

O plánovaných změnách před dvěma týdny jako první psaly Hospodářské noviny (HN), teď je ministerstvo uskutečnilo.

Úpravu své organizační struktury oznámil úřad v tiskové zprávě. Změny zdůvodňuje zejména nutností šetřit. V rámci tzv. systemizace má úřad zrušit celkem 15 míst, čímž má podle tiskové zprávy ušetřit přes 5 milionů Kč. Podle HN už dříve dostal výpověď šéf odboru koncepce a IT architektury Michal Cerina.

„Reorganizace řeší dlouhodobě kritizovanou neefektivitu a přílišnou orientaci na tvorbu analýz bez dostatečného dopadu v terénu, tvorbu krátkodobých a nesystémových řešení,“ říká MMR. „Ze dvou odborů vzniká jeden, z jedenácti oddělení vzniká 5 nových a na všechny vedoucí pozice v těchto útvarech jsou vypisována výběrová řízení,“ doplňuje úřad. 

Ve státním IT padla další hlava, končí ředitel státního podniku NAKIT Přečtěte si také:

V IT oblasti na ministerstvu reorganizací vzniká nová Sekce stavebního práva a IT, se kterou se má podle informací Lupy někdejší IT sekce Pavlíkové sloučit. Skončit mají například zmíněný odbor koncepce a IT architektury nebo oddělení analýz a hodnocení dopadů regulace.

Ministerstvo má v gesci několik důležitých IT projektů. Patří k nim digitalizace stavebního řízení, kde Pavlíková loni na podzim rozjela předtržní konzultaci. Vláda Andreje Babiše nedávno potvrdila odsunutí původně předpokládaného termínu plného spuštění digitalizace z konce roku 2027 na roky 2030 až 2031.

Dalším velkým projektem je vybudování klíčového nového monitorovacího systému pro evropské fondy, který má být spuštěn na začátku roku 2028. Také k němu ministerstvo na konci února rozjelo předtržní konzultaci, kterou měla vést právě Pavlíková.

Eva Pavlíková na MMR nastoupila loni v březnu. Dříve pracovala například jako ředitelka organizace Česko.digital, která sdružuje komunitu dobrovolníků ochotných pomáhat státu a neziskovým společnostem s digitalizací.

Petr Kuchař končí v čele Digitální a informační agentury, odvolala ho vláda Přečtěte si také:

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

Jak na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Daňové přiznání za rok 2025: Vše, co potřebujete vědět

Netflix v Česku znovu zdražuje

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Nevysvětlíte zaměstnanci nižší plat? Bude vám hrozit pokuta

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Dotazy a odpovědi kolem okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

AI už začala i předpovídat intenzitu slunečního záření

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to berou s humorem

HP uvádí 20miliardový AI model pro firemní PC

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? MFČR odhaduje 600 tisíc

