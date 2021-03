MPO v rámci boje proti fámám o 5G zveřejnilo publikaci Elektromagnetické pole a člověk

Materiál Elektromagnetické pole a člověk (PDF) původně v roce 2019 vydalo polské ministerstvo digitalizace. Má veřejnosti odpovědět na otázky spojené s používáním elektromagnetických polích v rámci mobilních sítí a jejich vlivem na lidský organismus.

České ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo materiál přeložený do češtiny v rámci svých snah o vyvracení různých mýtů a dezinformací ohledně spouštění 5G sítí.

Publikace je rozdělená do několika kapitol. První popisuje, co to vlastně elektromagnetická pole jsou, co jej jejich přirozeným přírodním zdrojem a jak je produkuje člověk. V závěru kapitoly publikace popisuje i to, jak funguje mobilní telefon.



Autor: Ministerstvo digitalizace, Polsko

Druhá část se věnuje účinkům elektromagnetických polí na organismy a poslední část je věnována popisu 5G technologií.