Ministerstvo vnitra žádá o další odklad ostrého fungování služby e-Legislativa

Původně měl nový státní systém pro digitální tvorbu zákonů e-Legislativa fungovat už od 1. ledna 2025. Ministerstvo vnitra ale prosadilo odklad o rok. Ani to nestačilo a úřad teď chce jeho povinné používání posunout až na 15. ledem 2027. Vyplývá to z návrhu zaslaného na jednání vlády, které má proběhnout tuto středu.
„Dosavadní praxe ukazuje, že práce v systému činí uživatelům obtíže a praktické uvedení systému do plnohodnotné praxe bude vyžadovat delší období, než bylo původně předpokládáno. Bude nutné dokončení řady nových funkcionalit jdoucích nad rámec původního zadání, stabilizace a testování systému po jeho migraci do prostředí státního cloudu a průběžné odstraňování dosud identifikovaných provozních problémů. Současná legislativní praxe naráží na bariéry, jež nebylo možné postihnout testováním, neboť rozsah uživatelů i množství legislativní praxe by bylo těžko simulovatelné. Zároveň plné využívání systému vyžaduje od uživatelů adaptaci na určité nové postupy či terminologii, trpělivost a otevřenost novým způsobům práce,“ zdůvodňuje úřad, proč by se měla digitalizace psaní legislativy opět odložit.
e-Legislativa je sesterskou aplikací systému e-Sbírka, kterou vnitro spustilo v lednu 2024, a má od základu změnit, jak se v Česku píší zákony. Ty by měly nově vznikat výhradně v digitálním systému, přes který by zároveň probíhala připomínková řízení, novelizace a další legislativní kroky.
Systém začala částečně fungovat v červenci 2024, kdy se v něm měly začít psát mezinárodní smlouvy. Tvorba dalších norem do něj měla přibývat postupně, v lednu 2026 pak měl začít povinně sloužit i k psaní běžných či ústavních zákonů.
Vnitro teď žádá o odklad i kvůli tomu, že jej mají používat noví uživatelé. „Zejména v případě poslanců je třeba zohlednit, že v říjnu 2025 proběhly volby do Poslanecké sněmovny, což s sebou nese potřebu proškolení několika desítek nových uživatelů, což je proces vyžadující si určitý čas,“ píše úřad.
Odklad povinného používání ale nemá být podle materiálu kompletní. „S ohledem na fakt, že celý projekt je spolufinancován z unijních zdrojů je pro plnění dotačních podmínek nezbytné, aby alespoň část zákonů byla v e-Legislativě vytvářena a projednávána již před tímto datem. Z tohoto důvodu se současně navrhuje, aby v případě, kdy půjde o zcela nový zákon, tj. předpis neobsahující změny dalších zákonů, bylo použití systému e-Legislativa povinné již od 15. ledna 2026. Návrh současně umožňuje předkladateli používat systém e-Legislativa i pro zákony, které jsou novelami, již od 15. ledna 2026,“ doplňuje vnitro.
Zároveň chce ze systému vynechat tvorbu zákona o státním rozpočtu. „Důvodem je zejména skutečnost, že nová podoba tvorby právních předpisů v elektronické podobě přináší změny ve struktuře návrhů právních předpisů,“ vysvětluje navrhovanou výjimku.
Vybudování e-Sbírky a e-Legislativy je patrně nejdelším projektem českého e-Governmentu. Za více než deset let vývoje stát za oba systémy utratil skoro miliardu korun – podle Nejvyššího kontrolní úřadu (NKÚ) více než polovinu neoprávněně.
Letos v létě přitom ministerstvo vnitra zažádalo o další stovky milionů na jejich update, změny a migraci na novou infrastrukturu. Zdůvodnilo to jednak tím, že systém vychází ze zadání z roku 2013, které je dnes už zastaralé, jednak požadavky na nové funkcionality systémů.