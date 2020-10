Ministerstvo zdravotnictví udělilo CoroVentu blokovou výjimku pro nouzové použití

České ministerstvo zdravotnictví udělilo plicnímu ventilátoru CoroVent po dvou měsících od získání americké certifikace FDA EUA blokovou výjimku pro nouzové použití.

O tu přitom Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT a výrobce přístroje, společnost MICo Medical , usilovala řadu týdnů. Bloková výjimka umožní v urgentních případech jednoúčelové plicní ventilátory nasadit do klinického provozu v nemocnicích u pacientů s nejtěžším průběhem onemocnění covid-19. Dosud si o výjimky musely žádat jednotlivé nemocnice.

„Dostáváme se do extrémní situace a je opravdu jen otázkou času, navíc velmi krátkého, kdy budou nemocnicím standardní plicní ventilátory docházet. V posledních dnech nás kontaktovaly některé nemocnice, kterým už ventilátory došly, nebo jim zbývaly jednotky kusů a nutně potřebovaly doplnit stavy. Bohužel jsme jim je nemohli do dnešního dne dodat, protože bychom tím porušili zákon a samy nemocnice by je pak pod hrozbou trestního stíhání nemohly použít. Bloková výjimka tento stav naštěstí mění a nastane-li situace, že nemocnicím certifikované ventilátory dojdou, mohou beztrestně použít CoroVenty,“ komentuje Jiří Denner ze společnosti MICo Medical.

V současné době je pro nemocnice k dispozici 182 ventilátorů, na které se složila česká veřejnost v rámci jarní dárcovské kampaně, tyto ventilátory jsou nyní v majetku ČVUT, které po nich průběžně mapuje poptávku. Nemocnice si o ně mohou žádat prostřednictvím formuláře na stránce www.cvut.cz/corovent. Podle ČVUT zatím nemocnice projevily zájem o 650 kusů ventilátorů. Poptávka tak převyšuje současné možnosti o 450 kusů. Ty by byly potřeba zejména v menších nemocnicích.

„Chtěli bychom poprosit firmy, které by měly zájem pomoci českým nemocnicím, aby přispěly jakoukoliv částkou na úhradu tohoto ventilátoru. Chceme jednat i s hejtmany a dalšími zřizovateli nemocnic, kteří si o CoroVent požádali ohledně získání financí na jejich úhradu,“ uvedl rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.

Cena jednoho kusu ventilátoru pro tuto iniciativu je 200 000 Kč bez DPH. Darované ventilátory budou distribuovány firmou MICo Medical zdarma a to včetně zaškolení, které zajišťuje tým prof. Karla Roubíka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

Galerie ze zahájení výroby plicního ventilátoru CoroVent na konci dubna.