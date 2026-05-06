Ministr Klempíř jednal s odboráři ČT a ČRo. V hodnocení schůzky se výrazně rozcházejí

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy sobě) se v úterý sešel s odboráři České televize a Českého rozhlasu. Projednával s nimi chystanou změnu financování médií veřejné služby a předložený návrh mediálního zákona. Obě strany se však rozcházejí v hodnocení závěrů schůzky.
Ministerstvo o schůzce neinformovalo na webu ani na sociálních sítích, své stanovisko jen poskytlo agentuře ČTK. V něm sdělilo, že se „na schůzce podařilo vyjasnit řadu otázek“. „A v několika klíčových oblastech byla nalezena shoda nad konkrétní podobou návrhu,“ informoval úřad. Odborové organizace obou institucí takovou interpretaci zásadně odmítly.
Pilířem připravované reformy zůstává přechod od dosavadních poplatků k modelu přímého financování prostřednictvím mandatorních výdajů ze státního rozpočtu. Ministerstvo kultury tento krok vnímá jako nastavení stabilního a předvídatelného rámce, který by zároveň naplnil požadavky Evropského aktu o svobodě médií (EMFA) na zajištění dostatečných prostředků pro rozvoj veřejné služby.
Zástupci odborů po schůzce vyjádřili s oficiální komunikací ministerstva nespokojenost a obvinili úřad z překrucování faktů. Podle jejich vyjádření mluvčí resortu Barbora Šťastná nedodržela předchozí dohody a do prohlášení zahrnula formulace o konsenzu nad konkrétní podobou návrhu, které odboráři přímo na místě odmítli. Zaměstnanci obou médií dlouhodobě tlumočí obavy, že navázání rozpočtu na státní pokladnu vytvoří prostor pro politický tlak a ohrozí svobodnou tvorbu.
Proti tvrzení ministerstva se ohradil také předseda stávkového výboru odborů Českého rozhlasu Jan Křemen. „Nadále trváme na zachování současného financování rozhlasu a televize, které nám zajišťuje nezávislost a svobodu,“ prohlásil Křemen během úterního večerního projevu před budovou Českého rozhlasu, kam přišly médium podpořit tisíce lidí. Odmítavý postoj odborů pramení z přesvědčení, že přímá vazba na státní rozpočet činí média zranitelnějšími vůči aktuální politické garnituře.
Jediným hmatatelným výsledkem úterního jednání je tak příslib ministra Klempíře, že zástupce zaměstnanců zařadí do expertní skupiny, která bude o legislativním návrhu dále diskutovat. Přestože ministerstvo hodnotí schůzku jako krok k vyjasnění sporných bodů, zástupci ČT a ČRo trvají na tom, že jejich zásadní výhrady k opuštění poplatkového systému zůstávají nevyslyšeny. Dialog mezi státem a mediálními organizacemi má pokračovat v příštích týdnech, kdy se očekává další kolo expertních debat o finální podobě zákona.