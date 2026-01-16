Ministr Klempíř: Redukci veřejnoprávních médií zatím nemáme v úmyslu

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy sobě) během čtvrtečních interpelací ve sněmovně odmítl, že by změna financování médií veřejné služby měla vést k redukci jejich služeb.
Připustil ale, že vládní koalice může v průběhu svého volebního období otevřít téma sloučení České televize a Českého rozhlasu do jedné instituce. Ačkoliv tento krok podle něj momentálně není na stole, diskusi se do budoucna nebrání.
Vyjádření padlo v reakci na dotaz poslankyně Andrey Hoffmannové (Piráti), která vyjádřila obavy, zda plánovaný přechod na financování ze státního rozpočtu nepovede k okleštění vysílání nebo účelovému spojování médií. „Redukci veřejnoprávních médií my nemáme v úmyslu. Zatím to nikdo neplánuje, ani o tom v koalici nehovoříme,“ ujistil ministr. V otázce institucionálního spojení byl však otevřenější než doposud: „O jejich sloučení se můžeme bavit v průběhu našeho mandátu, ale zatím to není na stole.“
Dodal, že ohroženy nejsou ani dětský kanál ČT Déčko, vzdělávací portál ČT Edu nebo natáčení pohádek a seriálů.
Samotný záměr zrušit televizní a rozhlasové poplatky a nahradit je přímou platbou ze státní pokladny ministr hájil s odkazem na finský model. Podle Klempíře nezávislost médií nestojí na způsobu výběru peněz, ale na osobní integritě vedení redakcí. „Nezávislost médií je vždy dána odvahou jejich managementu. Jakmile management povolí a začne ustupovat politickým tlakům, tak je nezávislost ohrožena, i když máte poplatky,“ argumentoval Klempíř.
Před současnou koalicí podle něj média nikdo bránit nemusí, protože ohrožena nejsou. Zároveň doplnil, že Českou televizi a Český rozhlas je nutné „posadit do moderní doby“, přičemž zmínil také agenturu ČTK, které se dosud vládní plány nijak nevěnovaly.
Proti změně financování se důrazně vymezil exministr kultury Martin Baxa (ODS). Upozornil, že vládní koalice se opírá o hlasy politických subjektů, které na veřejnoprávní média dlouhodobě útočí, a připomněl dřívější výroky premiéra Andreje Babiše o „nenažrané hydře“.
Shodou okolností se k chystaným změnám vyjádřil pro Seznam Zprávy také místopředseda mediálního výboru Jaroslav Foldyna (SPD). „Především jde o to zpravodajství,“ řekl. „Měníme to proto, aby Česká televize byla nezávislá a aby nebyla v ideologickém područí různých skupin. To nechceme. Bude jenom informovat veřejnost o tom, co se odehrálo, ne o tom, co si o tom mají myslet. To je to klíčové. Musíme udělat redefinici a připsat k tomu, co to vlastně ta veřejnoprávnost je,“ uvedl v rozhovoru pro podcast Ptám se já.
Podle exministra Baxy je financování přímo ze státního rozpočtu rizikové, protože vytváří závislost na momentální vůli vlády. Varoval také před ekonomickými dopady, jelikož výpadek z poplatků ve výši zhruba deseti miliard korun bude muset pokrýt ministerstvo kultury, což by znamenalo navýšení jeho rozpočtu o padesát procent, nebo drastické škrty, které ministr sice popírá, ale neuvedl, jak jim finančně předejde.
Okrajově se debata dotkla i personálních otázek v Radě České televize. Poslankyně Hoffmannová připomněla kontroverzní odvolání dozorčí komise z roku 2020, na němž se podíleli radní Pavel Matocha a Luboš Xaver Veselý. Odvolání později soudy označily za nezákonné. Rozhodnutí radních tedy televizi způsobilo finanční škodu, protože odvolaným členům musela celkově vyplatit několik milionů korun.
Na přímý dotaz, zda by podpořil jejich odvolání, ministr Klempíř reagoval zdrženlivě. Uvedl pouze, že zmínění členové rady budou muset své kroky a roli v kontrolních orgánech obhájit tváří v tvář dotazům, bližší kroky však neavizoval. Pavlu Matochovi a Luboši Xaveru Veselému vyprší na jaře jejich aktuální funkční období.