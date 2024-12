Ministr kultury předložil návrh na změnu evidence youtuberů

Autor: Depositphotos

Sněmovna se bude dnes na mimořádné schůzi zabývat velkou mediální novelou. Poslanci už do parlamentního systému vložili přes třicet návrhů na změny. Několik jich připravil také ministr kultury Martin Baxa (ODS). Jeden reaguje na aktuální debatu o evidenci tvůrců internetových videí u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.





Předložená změna upravuje znění zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání v té části, která se týká oznamování služby vysílací radě. Povinnost otáčí tak, že se poskytovatelé služeb nebudou aktivně hlásit sami, ale naopak je bude sama identifikovat rada.

Změnu samotné definice služby předložený dokument neobsahuje. Evropské regulační úřady se obecně přiklánějí k tomu, že audiovizuální mediální službou jsou také různé videokanály podnikajících tvůrců na sociálních sítích. Právě tito tvůrci totiž mají redakční odpovědnost za to, co zveřejňují.

„Rada musí i nadále vést seznam poskytovatelů tohoto typu služeb, protože to po ní vyžaduje evropská směrnice, ale služby, které splňují definici podle zákona, by měla do seznamu zapisovat zejména na základě své vlastní znalosti mediálního trhu,“ popsal Baxa podstatu předložené změny.

„Oznámení samotných poskytovatelů je ovšem možné i nadále, pouze už nebude povinné. Jediné povinné oznámení změny je třeba ponechat u údajů, které určují, zda je poskytovatel služby usazen v České republice. Povinnost oznamování této změny vyplývá ze směrnice a musí být v právní úpravě ponechána,“ uvádí se dále v návrhu.

„V souvislosti se změnou právní úpravy se navrhuje také podstatné snížení pokut v případě neoznámení uvedené změny kritérií usazení, neposkytnutí přístupu k údajům nebo neposkytnutí vyjádření a informací na výzvu Rady,“ dodal Baxa ve svém návrhu.

S evidováním youtuberů a dalších podobných internetových tvůrců videí nesouhlasí zejména vznikající Asociace digitálních tvůrců. Téma řeší také politici, minulý týden se například ve sněmovně uskutečnil kulatý stůl z iniciativy předsedy mediálního výboru Patrika Nachera (ANO). Debata bude pokračovat, až ministerstvo kultury, vysílací rada i zástupci youtuberů dodají svá stanoviska a příklady evropské praxe.

V úterý odpoledne se bude evidencí youtuberů zabývat také senátní mediální komise.