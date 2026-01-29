Ministr Macinka: Nebudeme médiím zakazovat chodit na tiskové konference

Ministerstvo zahraničních věcí nebude omezovat přístup médií na své tiskové konference. V Bruselu to po dotazech novinářů uvedl ministr Petr Macinka (Motoristé sobě). Macinkův resort čelil kritice za to, že nevpustil na úterní brífink redaktorku Deníku N Zdislavu Pokornou a neumožnil ani účast redakčního fotografa.
Ke zrušení selektivního přístupu vůči médiím vyzvalo ve společném prohlášení deset šéfredaktorů významných českých redakcí. Ohradila se také mezinárodní novinářská organizace Reportéři bez hranic a kritické stanovisko zveřejnil Syndikát novinářů.
„Jakákoliv segregace novinářů a médií je výrazem arogance a popírání základního práva na rovný přístup k informacím. Takový postup je v přímém rozporu s principy demokratického právního státu, jehož fungování je založeno na otevřenosti, transparentnosti a kontrole veřejné moci ze strany médií. Omezování účasti vybraných redakcí na oficiálních tiskových akcích vytváří prostředí zvýhodňování ‚pohodlných‘ médií a potlačování kritických hlasů. Právě pluralita médií a rovné podmínky pro výkon novinářské práce jsou základním předpokladem svobodné veřejné debaty. Svobodný přístup k informacím není výsadou, ale ústavně chráněným právem, které slouží veřejnému zájmu. Novináři zde nevystupují sami za sebe, nýbrž jako prostředníci mezi státní mocí a občany. Pokud je jim bráněno v přístupu k informacím na základě nejasných či svévolných kritérií, je tím fakticky omezováno právo veřejnosti na informace. Syndikát novinářů ČR proto vyzývá ministerstvo zahraničí k okamžité nápravě,“ prohlásila předsedkyně syndikátu Ivana Šuláková.
„My určitě médiím nebudeme zakazovat chodit na naše tiskové konference. To v žádném případě,“ řekl v Bruselu Petr Macinka. „Sami jste viděli, že na rozdíl třeba od tiskové konference pana prezidenta, kde není umožněno novinářům klást dotazy, tak já jsem tam odpovídal na dotazy asi půl hodiny, možná ještě déle. Takže my určitě nemáme takto restriktivní vztah k novinářům,“ rýpnul si do Kanceláře prezidenta republiky.
Narážel tím na to, že prezident v úterý narychlo svolal tiskovou konferenci a po ní z časových důvodů ihned odjížděl na dopředu plánovanou soukromou zahraniční cestu. Přítomní novináři se ho tedy nemohli na nic doptávat. Standardně však na tiskových konferencích hlava státu na otázky novinářů odpovídá.
Ministr Macinka okomentoval také stanovisko šéfredaktorů. „Dostal jsem vyjádření několika šéfredaktorů našich médií v čele s Miroslavem Benčem ze serveru Novinky.cz, a musím uznat, že na tom, co mi napsali, něco je. Jestli se to paní Pokorné nějak dotklo, tak v rámci nějaké psychosociální podpory ji někam s sebou vezmu,“ dodal kousavě na adresu Zdislavy Pokorné.