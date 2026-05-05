Ministr Šťastný jednal s vedením ČT a Českého rozhlasu o sportovním vysílání

Filip Rožánek
Dnes
Boris Štastný, Hynek Chudárek, René Zavoral Autor: Boris Šťastný

Budoucnost sportovního vysílání a chystané změny ve financování veřejnoprávních médií přivedly v pondělí k jednomu stolu generálního ředitele České televize Hynka Chudárka a ministra Borise Šťastného. Jednání se účastnil také generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. 

Vedení televize na schůzce argumentovalo nakoupenými vysílacími právy pro nadcházejících pět let i prostorem, který tradičně věnuje menšinovým sportům. 

Právě specializovaný sportovní kanál bývá často zmiňován v souvislosti s hledáním možných úspor v České televizi. Ministr Boris Šťastný na sociální síti X debatu zhodnotil jako „přátelskou a konstruktivní“. 

Televizním i rozhlasovým manažerům zopakoval postoj koaliční rady ke změně způsobu financování. Zároveň však k fotografii z jednání dodal: „Kontinuita kvalitního sportovního zpravodajství a sportovního vysílání v médiích veřejné služby je pro mne jasnou prioritou.“ Ministr je zároveň předsedou poslaneckého klubu Motoristů.

„Mým jednoznačným cílem je zachovat silnou, důvěryhodnou a profesionální Českou televizi, která bude i nadále plnit svou roli, mimo jiné i pro divačky a diváky ČT sport,“ dodal ke schůzce Hynek Chudárek na profesní sociální síti LinkedIn.

Seriál: Financování médií veřejné služby
Přečtěte si všechny díly seriálu Financování médií veřejné služby
Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

