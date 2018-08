 »  Ministryně Maláčová: Němci diskutují o zdanění informací, může to být nový příjem státu

David Slížek

Český státní rozpočet by v budoucnu mohl získat nové příjmy, které by vložil například do důchodového systému. Jedním ze zdrojů peněz by přitom mohlo být „zdanění informací“. V rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál to řekla nová ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Nebyla zatím příliš konkrétní, vše je podle ní zatím ve fázi úvah a debat. Na dotaz moderátora, jak může stát zvýšit přítok peněz do veřejného důchodového systému, ale odpověděla:

„Často se říká, že bude určitý počet pracujících muset živit určitý počet důchodců. Já si myslím, že takto to vlastně opravdu nemusí stát, protože produktivita práce a zdroj příjmů už jsou v mnoha zemích – nejen EU, ale i v dalších vyspělých – řešeny jinak. A například si myslím, že tak, jak ještě třeba před deseti patnácti lety by nikdo nevěřil tomu, že nejbohatší firmy na světě budou ty digitální, Facebook, Google a podobně, tak to s tou produktivitou práce nebo s tím, jak bude tvořena hodnota v našem systému a jak mohou být zabezpečeny příjmy státního rozpočtu, tak to je typ diskuse, která by se mohla ubírat tímto směrem,“ odpověděla ministryně.

„Je to věc systémová, je to o úvahách. Programové prohlášení (vlády – pozn. redakce) mně v tomhle dává velký prostor. Například v Německu se v tuto chvíli diskutuje, jak se dají zdanit informace. Nejde o nové daně, ale o úplně nový typ příjmu státního rozpočtu, protože informace je v dnešní době produkční faktor. Můžeme například začít vést debaty tímto směrem,“ dodala Maláčová.

Celý rozhovot si můžete poslechnout na webu Radiožurnálu.