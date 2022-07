Místní obyvatelé chtějí uchránit před demolicí vysílač Liblice

Spolek přátel obce Liblice v červenci spustil petiční akci za zachování dvou stožárů vysílače u Českého Brodu. Nejvyšší stavba v republice nemá od letošního ledna žádné využití a hrozí proto její demolice. „Z našeho pohledu se jedná o mimořádnou stavbu, která nemá v České republice ani v Evropě konkurenci,“ argumentuje v petici zástupkyně spolku Irena Kuklová.

Podle autorů petice je vhodné zachovat AM vysílač i v současné době a nečinit nevratné kroky k jeho likvidaci. Oponenti namítají, že stavba je sice unikátní, ale vzhledem ke své výšce a konstrukci také značně nákladná na údržbu. A musel by se najít někdo, kdo by byl tyto náklady ochoten nést.

Spolek zveřejnil také kopii žádosti o odstranění stavby, která v červnu přišla majiteli jednoho z pozemků pod kotvenými stožáry. Trhací práce mají podle tohoto dokumentu proběhnout v oboustranně dohodnutém termínu zohledňujícím chov daňků a ostatních druhů zvířat.

Dvojice kotvených stožárů o výšce 355 metrů je nejvyšší stavbou v České republice. Další rekord je spojen se šplhajícími výtahy švédské výroby, jimiž jsou vybaveny oba stožáry. Jezdí až do výšky 350 metrů, nejvýš v republice.

Vysílač do konce roku 2021 šířil signál stanice ČRo Dvojka na kmitočtu 639 kHz s výkonem 750 kW. Český rozhlas se však rozhodl AM vysílání z úsporných důvodů úplně ukončit. Vysílač je od té doby vypnutý. Majitelem stavby jsou České radiokomunikace.