Mladí v Česku už nejčastěji vyhledávají informace v chatbotech, nejpoužívanější je ChatGPT

Umělou inteligenci Češi ve velkém integrovali do svého života a jednou z nejviditelnějších změn je způsob, jakým pronikla do vyhledávání informací. Mezi lidmi ve věku 15–24 let jsou AI chatboti nejčastějším výchozím bodem pro vyhledávání informací. Na druhém místě jsou sociální sítě a až třetí volbou jsou klasické vyhledávače, uvádí report Deloitte.
Celkově napříč věkovými skupinami zůstávají hlavním nástrojem získávání informací tradiční vyhledávače (55 % lidí), chatbota ale využívá 30 % lidí, sociální sítě pak 15 %. Nejmladší uživatelé (15–17 let) pak podle výsledků průzkumu více důvěřují výstupům AI a v porovnání se starší generací si je méně ověřují.
Průzkum Deloitte uvádí, že v Česku alespoň příležitostně využívá umělou inteligenci 78 % lidí, což je trojnásobek proti roku 2023. Nejpoužívanějším AI nástrojem je dlouhodobě ChatGPT. Mezi oblíbené pomocníky pak patří Copilot, Google Gemini, Claude, Perplexity, AI funkce v Canvě či AI asistenti integrovaní v telefonech a na sociálních sítích.