Lupa.cz  »  Mluví jako lidé a chápou kontext. Hlasoví AI agenti, se kterými přišel startup českého zakladatele, získali 3,5 milionu dolarů

Mluví jako lidé a chápou kontext. Hlasoví AI agenti, se kterými přišel startup českého zakladatele, získali 3,5 milionu dolarů

Iva Brejlová
Včera
přidejte názor

Sdílet

zakladatelé startupu Freya Autor: Freya
zakladatelé startupu Freya

Startup Freya, za kterým stojí Čech Tomáš Nepala, má na rozvoj 3,5 milionu dolarů (přes 70 milionů Kč). Firma vyvíjí platformu pro automatizaci byznysových telefonátů pomocí hlasových AI agentů. Ti umí zvládat telefonní hovory jako lidé: s přirozenou intonací, porozuměním kontextu, vícejazyčnou podporou a rozhodováním v reálném čase. Agenti dokáží provádět konkrétní akce – třeba ověřit zákazníka nebo nahlásit pojistnou událost – a to tak, že podle startupu lze plně automatizovat až 70 % zákaznických hovorů.

Seedového kola se účastnil český fond N1 Ventures i proslulý Y Combinator, jehož akceleračního programu se Freya účastnila. Investici firma získala krátce po závěrečném Demo dni, kdy startupy své projekty představují odbornému publiku. Mezi další investory patří BD Partners, Rebel Fund, Domino Ventures, 212 VC a několik angel investorů. 

Freya umožňuje firmám bezpečně navrhovat, testovat a nasazovat hlasové AI agenty pro příchozí i odchozí hovory, a to v cloudu i on‑premise. Tým vyvíjí vlastní modely optimalizované pro konkrétní jazyky a scénáře. Podle referencí zákazníků prý dokáže řešení zkrátit reakční časy a zvýšit kvalitu obsluhy. Nejvíce klientů má ve financích. „Tým postavil pozoruhodný produkt v krátkém čase a získal silnou trakci,“ uvedl Kıvanç Aydın z fondu 212.

Společnost založili Tomáš Nepala a Tunga Bayrak. Potkali se jako spolubydlící na Pensylvánské univerzitě, po druhém ročníku opustili školu a rozjeli svůj první startup MotionShark (AI doučování pro testy SAT/ACT), na který získali první investiční nabídku od amerického obchodníka Marka Cubana. MotionShark spolupracoval s jeho firmou Prep Expert, který distribuoval testy stovkám studentů. Právě ze zkušeností s MotionSharkem zakladatelé čerpají, po přijetí do Y Combinatoru svůj záběr rozšířili. Firma cílí na globální zákaznické báze, kde slibuje vyšší přesnost a rychlejší odezvu než konkurenční AI řešení.

Nejrychleji rostoucí technologickou firmou regionu je znovu Oddin.gg. České firmy tvoří polovinu top 10 žebříčku Deloitte Přečtěte si také:

Nejrychleji rostoucí technologickou firmou regionu je znovu Oddin.gg. České firmy tvoří polovinu top 10 žebříčku Deloitte

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Startupy popisují byrokratické peklo v EU

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).