Mobilní aplikace Gov.cz nabízí přístup do Portálu občana, zatím jen v beta verzi

Už několik měsíců je v Google Play či App Store v tichosti k dispozici mobilní aplikace Gov.cz, která je mobilní podobou Portálu občana. Běží zatím v ověřovacím provozu.

Aplikace umožňuje přihlášení k Portálu občana a vykonávání všech činností, které tam uživatel může dělat na desktopu. Přihlašování je možné přes NIA (eidentita.cz), a to všemi podporovanými prostředky. Aplikace zatím ale uživatele pro přihlášení přesměrovává na web NIA. To by se mělo v budoucnu změnit, potvrdil Lupě Jiří Korbel z tiskového odboru ministerstva vnitra:

„Mobilní aplikaci Gov.cz uvedeme do ostrého provozu po dokončení nezbytných technických úprav na straně Národního bodu pro identifikaci a autentizaci, abychom uživatelům nabídli komfortnější přihlašování přímo v mobilní aplikaci a nikoli prostřednictvím webového prohlížeče. Konkrétní termín zatím není znám,“ říká.

„Implementace mobilní aplikace Gov.cz je provedena zabalením webové aplikace Portálu občana do podoby nativní mobilní aplikace s využitím technologie application wrapping, tedy bez nutnosti provádění změn v podkladové webové aplikaci. V aplikacích není po technické stránce rozdíl. Připravujeme mobilní notifikace a offline verzi aplikace, zatím však bez konkrétního data spuštění,“ dodává.

Pokud uživateli nevadí současné méně komfortní přesměrování přihlašování na web, může aplikaci využívat už teď.