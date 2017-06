 »  Mobilní aplikací roku je Smart Banka od Monety. Bodoval i Stream a Nevolej.cz

Jan Beránek

Se svou aplikací mobilního bankovnictví přišli jako poslední. Vsadili na uživatelskou přívětivost a po necelém roce jim to vyšlo. Absolutním vítězem ankety Mobilní aplikace roku 2017 se stala aplikace Smart Banka. Bankovnictví Monety ovládlo i svou kategorii Klientský servis, kde se strhla bitva především mezi bankovními aplikacemi.

„Děkujeme všem, kdo nám pomáhali. Dělali jsme na tom devět měsíců a dnes máme už přes sto tisíc aktivních uživatelů,“ komentoval Dalibor Šajar, který má v Monetě na starosti digitální bankovnictví.

Ve vinohradském Royalu se dnes vyhlašovaly výsledky už sedmého ročníku ankety, která vybírá ty nejlepší české a slovenské aplikace.

Podobně jako u dalších anket pořádaných společností Internet Info je do hlasování významně zapojena veřejnost. Ta mohla od 1. do 29. března nominovat jakoukoli aplikaci. Z nominací vzešlo celkem 131 finalistů, kteří byli následně rozděleni do jednotlivých kategorií. Od 18. dubna do 22. května probíhalo hlasování, ve kterém veřejnost rozhodla o vítězích.

Kromě Smart Banky byly letos uděleny i dvě speciální ceny. Aplikace Nevolejte.cz se stala nejpřístupnější aplikací pro handicapované uživatele a získala cenu Blind Friendly. Nevolejte.cz zároveň obsadila první místo i v kategorii Aplikace pro lepší svět. Druhé speciální ocenění a titul nejlepší UX aplikace, který uděluje agentura Dobrý web, získala aplikace Stream.cz. Zároveň na pražský Anděl putuje i cena za první místo v kategorii Média.

VÝSLEDKY ANKETY MOBILNÍ APLIKACE ROKU 2017:

Aplikace pro lepší svět – Nevolejte.cz (Sdružení ochrany před obtěžováním po telefonu)

E-commerce aplikace – DameJidlo.cz (DameJidlo.cz)

Hry – FoldSwallow (Antonin Hlavinka)

Klientský servis – Smart Banka (MONETA Money Bank)

Média – Stream.cz (Seznam.cz, a.s.)

Novinka roku – Bez Andreje (Martin Vytrhlík)

Životní styl – Visa Portmonka (MAFRA, a.s.)

Mobilní aplikace roku 2017 (absolutní vítěz) – Smart Banka (MONETA Money Bank)

SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ

Nejlepší UX aplikace – Stream.cz (Seznam.cz, a.s.)

Nejpřístupnější aplikace – Nevolejte.cz (Sdružení ochrany před obtěžováním po telefonu)

Kompletní výsledky najdete zde.