 »  Přes mobilní bankovnictví platí třetina Čechů, online platby kartou se dočkají biometrie

Karel Wolf

Mobilní bankovnictví má v telefonu nainstalováno 48 procent Čechů, ale k placení jej využívá sotva 31 procent dotazovaných, přesto online nakupujeme hlavně kartou. To jsou alespoň závěry průzkumu Digitalization Survey 2019, který v Česku zrealizovala společnost Mastercard.Online placení kartou se má také podle společnosti brzy dočkat nového bezpečnostního prvku.

Podíl Čechů s chytrým telefonem je již 91 procent, což dělá o šest procentních bodů více než při posledním podobném průzkumu v roce 2016. Ve věkové skupině 20 až 29 let je zastoupení dokonce 97procentní. Nejoblíbenější operačním systémem je Android s podílem 86 procent. Placení mobilem využívá zatím jen 31 procent Čechů, oproti výsledkům před třemi lety je to ale zajímavý nárůst, tehdy to totiž bylo pouze 13 procent. V případě online nakupování Češi nejvíce preferují online platbu kartou (61 procent) a bankovní převod (41 procent). Využívají také placení kartou na dobírku a hotovostí na dobírku (vždy 32 procent).

Češi mají ovšem podle Mastercardu rezervy v oblasti digitální bezpečnosti. Alarmující je zejména skutečnost, že 70 procent respondentů mění heslo jen jednou v roce nebo ještě méně často. Mastercad proto plánuje zlepšit bezpečnost online placení kartou přidáním biometrie. K tomu se otevřela cesta poté, co zesílila rozšířenost chytrých zařízení se schopností pracovat s biometrickými údaji spolu s novými regulatorními požadavky EU danými směrnicí PSD2.

„Podle našeho průzkumu by téměř polovina Čechů uvítala ověřování totožnosti během online nákupů prostřednictvím biometrie. Aby měli spotřebitelé možnost jednoduše si ověřit, že nákupy zaplacené kartou jsou opravdu jejich, vyvinula společnost Mastercard technologii MasterCard Identity Check. Ta zvyšuje zabezpečení online nákupů, aniž bylo pohodlí spotřebitelů ohroženo,“ dodává Luděk Slouka, ředitel rozvoje produktů a inovací Mastercard pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko. Technologie bude dostupná od září.

Zajímavé jsou v tomto ohledu předsudky vůči jednotlivým způsobům ověření. Takřka čtyři pětiny Čechů si myslí, že otisk prstu je bezpečným biometrickým způsobem, jak online platbu potvrdit, a dvě pětiny z nich by ho začaly používat, pokud by byl k dispozici. Naproti tomu mrknutí oka hodnotí jako bezpečné pouze 40 procent respondentů.