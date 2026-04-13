Mobilní data v pražském metru běží rychleji, Vodafone modernizoval tamní síť

Mobilní operátoři ve spolupráci s CETINem koncem roku 2023 za více než půl miliardy korun dokončili kompletní pokrytí pražského metra mobilním signálem včetně dat, zahrnuje to stanice i tunely. Postupně dochází k dalšímu vylepšování. Vodafone v posledních dnech posílit kapacitu infrastruktury, což kromě jiného přináší vyšší rychlosti.
“Modernizací prošly postupně všechny stanice, přičemž tři z nich (I. P. Pavlova, Muzeum a Roztyly) se již vylepšení dočkaly v předstihu. Tato obměna zahrnovala mimo jiné instalaci nejmodernějších technologií, včetně výměny napájecích kabelů, nasazení rychlejších převodníků a modernizace vysílacích prvků,” informoval Vodafone. Síť stále operuje jako non-standalone, tedy se starším jádrem (core) na LTE/4G.
Operátor podle oficiálního testu (nPerf) v metru naměřil rychlost downloadu 497 Mb/s a rychlost uploadu 62,8 Mb/s. Síť také dokáže obsloužit více uživatelů současně (metro denně přepraví přes milion lidí), zvládne stabilitu ve špičkách a je sníženo riziko zpomalení internetu při vysokém zatížení.