 »  Mobilní signál je v dalších čtyřech stanicích pražského metra, další přibudou na jaře

David Slížek

Operátoři pokryli mobilním signálem další čtyři stanice pražského metra a tunely mezi nimi. V testovacím provozu dnes začalo LTE fungovat na trase C v úseku Muzeum – Nádraží Holešovice. Oznámil to Dopravní podnik a také T-Mobile, který zastupuje konsorcium operátorů.

„Do konce března příštího roku se síť rozšíří do dalších 16 stanic a přilehlých tunelů na trasách A a B. Tímto krokem budou pokryty stanice v širším centru hlavního města, které z pohledu prací zároveň patří k těm nejobtížnějším,“ slibuje dopravce. Má jít o stanice na trase A mezi Muzeem a Dejvickou a na trase B mezi Smíchovským nádražím a Palmovkou.

Celkem je v metru k dešnímu dni pokryto 16 stanic a přilehlých tunelů na trase A a C. Jde o úseky Bořislavka – Nemocnice Motol na trase A, a na trase C o úsek Roztyly – Nádraží Holešovice. Metro má být komletně pokryto mobilním signálem do konce roku 2021.

Původní experiment s pokrýváním stanic (nikoli tunelů) bezplatnou Wi-Fi chce naopak Dopravní podnik skončit.

Podívejte se, jak pokrývání pražského metra LTE signálem vypadá: