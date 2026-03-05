Mobilní televize budoucnosti by měla do roku 2028 pokrýt sto milionů lidí

České Radiokomunikace se staly členem evropské pracovní skupiny 5G Broadcast Task Force, která sdružuje největší provozovatele vysílacích sítí na kontinentu. Společnosti si vytkly cíl pokrýt signálem technologie 5G Broadcast více než sto milionů obyvatel Evropy do roku 2028.
Záměr aliance oznámil u příležitosti veletrhu MWC 2026 v Barceloně Marcel Procházka, ředitel právního úseku Českých Radiokomunikací. „Mobilní TV a krizové zprávy dostupné pro všechny, bez přetížení sítí a bez potřeby dat,” shrnul na sociální síti X hlavní příslib technologie, kterou firma intenzivně testuje ze žižkovské vysílací věže.
Členy pracovní skupiny jsou vedle Českých Radiokomunikací francouzská společnost TDF, italská Rai, německý Media Broadcast, polský Emitel, belgická Belgian Tower Company a technologická firma Rohde & Schwarz. Dohromady jejich sítě pokrývají území s přibližně 270 miliony obyvatel v šesti evropských zemích.
Skupina si stanovila pět hlavních priorit: prokázat připravenost ekosystému pro technologii 5G Broadcast, umožnit růst nových obchodních modelů, optimalizovat využití frekvenčního spektra, vytvořit realistické pobídky pro nasazení technologie a dosáhnout globálního měřítka.
Technologie 5G Broadcast umožňuje příjem televizního vysílání a dat přímo v mobilních telefonech bez nutnosti SIM karty, Wi-Fi připojení nebo mobilních dat. Na rozdíl od klasického mobilního streamingu se síť při hromadném sledování nepřetěžuje, protože vysílání funguje na principu jednosměrného šíření signálu k neomezenému počtu příjemců současně. Vychází ze standardu FeMBMS definovaného v rámci specifikace 3GPP Release 13.2 a využívá kompresní kodek HEVC.
České Radiokomunikace provozují experimentální vysílání 5G Broadcast z pražského vysílače na Žižkově. Testy poběží do třetího čtvrtletí roku 2026, přičemž vysílání probíhá se stejným výkonem jako standardní pozemní digitální televize DVB-T2. Signál pokrývá přibližně 95 procent Prahy a zhruba 15 procent území České republiky.
Příjem signálu 5G Broadcast v současnosti podporují telefony Motorola Razr 50 Ultra a Motorola Edge 50 Ultra. Omezený počet kompatibilních koncových zařízení patří k hlavním překážkám širšího nasazení technologie, jejíž podpora ze strany výrobců čipsetů a mobilních telefonů je jedním z deklarovaných cílů nově vzniklé evropské pracovní skupiny.