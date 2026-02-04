Lupa.cz  »  AKTUALIZOVÁNO: Moderátorka Barbora Kroužková odchází z České televize

AKTUALIZOVÁNO: Moderátorka Barbora Kroužková odchází z České televize

Filip Rožánek
Dnes
4 nové názory

Sdílet

Barbora Kroužková Autor: Česká televize
Barbora Kroužková
  • Aktualizováno v 10:19 o vyjádření Barbory Kroužkové.

Ze zpravodajství České televize odchází moderátorka Barbora Kroužková. Podle mluvčího stanice Michala Pleskota není přesný termín odchodu ještě stanovený, běží standardní výpovědní lhůta po vzájemné dohodě. 

Výpověď se rozhodla podat po dvou měsících od přeřazení z hlavní zpravodajské relace Události do večerního vysílání. Deník N napsal, že by jejím dalším působištěm měl být Český rozhlas. Na dotaz Lupy však Barbora Kroužková uvedla, že rozhlas to nebude. 

„Po dvou měsících od rozhodnutí o mém přeřazení z Událostí jsem se rozhodla odejít z ČT. Využiji jedné z nabídek a těším se na novou práci. Budu dál, ale jinde bojovat za nezávislá a svobodná média,“ sdělila Lupě.

Profesní kariéra Barbory Kroužkové začala v Českém rozhlase. S Českou televizí spolupracovala od konce 90. let jako moderátorka ranního vysílání, pak byla jednou z tváří večerního diskusního pořadu „21“ a moderovala pořady na ČT24. Od konce března 2023 do prosince 2025 moderovala Události a Události, komentáře.

Vedení zpravodajství se na konci roku rozhodlo udělat změny ve skladbě moderátorů. Mělo to vést ke zpřehlednění zpravodajských pořadů a „zvýšit míru identifikace s osobnostmi, které budou v jednotlivých pořadech“. Barbora Kroužková byla přeřazena do pořadu Interview ČT24 a do večerního bloku 90' ČT24.

Vstoupit do diskuse (4 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Konec soukromí jak ho známe?

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).