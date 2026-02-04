AKTUALIZOVÁNO: Moderátorka Barbora Kroužková odchází z České televize

- Aktualizováno v 10:19 o vyjádření Barbory Kroužkové.
Ze zpravodajství České televize odchází moderátorka Barbora Kroužková. Podle mluvčího stanice Michala Pleskota není přesný termín odchodu ještě stanovený, běží standardní výpovědní lhůta po vzájemné dohodě.
Výpověď se rozhodla podat po dvou měsících od přeřazení z hlavní zpravodajské relace Události do večerního vysílání. Deník N napsal, že by jejím dalším působištěm měl být Český rozhlas. Na dotaz Lupy však Barbora Kroužková uvedla, že rozhlas to nebude.
„Po dvou měsících od rozhodnutí o mém přeřazení z Událostí jsem se rozhodla odejít z ČT. Využiji jedné z nabídek a těším se na novou práci. Budu dál, ale jinde bojovat za nezávislá a svobodná média,“ sdělila Lupě.
Profesní kariéra Barbory Kroužkové začala v Českém rozhlase. S Českou televizí spolupracovala od konce 90. let jako moderátorka ranního vysílání, pak byla jednou z tváří večerního diskusního pořadu „21“ a moderovala pořady na ČT24. Od konce března 2023 do prosince 2025 moderovala Události a Události, komentáře.
Vedení zpravodajství se na konci roku rozhodlo udělat změny ve skladbě moderátorů. Mělo to vést ke zpřehlednění zpravodajských pořadů a „zvýšit míru identifikace s osobnostmi, které budou v jednotlivých pořadech“. Barbora Kroužková byla přeřazena do pořadu Interview ČT24 a do večerního bloku 90' ČT24.