Moderátorka Lucie Výborná končí na Radiožurnálu

Nejposlouchanější stanici Českého rozhlasu opouští moderátorka Lucie Výborná. Dlouholetá tvář Radiožurnálu, která zároveň patří mezi nejznámější hlasy stanice, odejde na konci ledna.
Lucie Výborná se od února vydává novou profesní cestou v podobě vlastního podcastového projektu. Pořad v dosavadním vysílacím čase bude na Radiožurnálu pokračovat pod názvem Host Radiožurnálu pod dramaturgickým vedením Vojtěcha Kovala a za moderace Jana Pokorného.
Spolupráce Lucie Výborné s Českým rozhlasem se uzavírá po dvaceti letech. V roce 2006 začala na tehdejší stanici Praha (dnes Dvojka) moderovat pořad Host do domu a o dva roky později přijala nabídku na vlastní talk show na Radiožurnálu. Od roku 2017 nesl pořad název Host Lucie Výborné. S Janem Pokorným tvořila moderátorský tandem při speciálních projektech. Od roku 2013 je v Síni slávy Českého rozhlasu.
V České televizi má každou neděli večerní talk show se třemi hosty pod názvem Výborná Show.
„Lucie Výborná je mimořádná osobnost Českého rozhlasu. Její práce dalece přesahuje běžné moderování. Po dvou desetiletích systematicky nastavovala laťku toho, jak má vypadat poctivý, respektující, a přitom velmi otevřený rozhovor. Českému rozhlasu dala obrovský kus sebe a já jí za to chci upřímně a z celého srdce poděkovat,“ vyjádřil se v tiskové zprávě generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Lucie Výborná patří dlouhodobě k nejoblíbenějším osobnostem Českého rozhlasu, a to nejen v lineárním vysílání, ale i v on-demand poslechu. Její rozhovory se pravidelně řadí mezi nejposlouchanější obsah napříč platformami.
„Mám radost, že jsem mohla 20 let toho nejlepšího, co umím, odevzdat veřejnoprávní službě, kterou považuji v dnešní době za obzvlášť důležitou. Duch rozhlasového domu na Vinohradské 12 je neopakovatelný,“ vyjádřila se Lucie Výborná.
„Jan Pokorný již delší dobu s Lucií Výbornou v rozhovorech alternoval. Po dobu zimních olympijských her ho bude střídat také Martin Balucha, který bude přinášet zajímavé rozhovory z dějiště her,“ doplňuje ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.