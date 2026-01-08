Lupa.cz  »  Modrá krev na ČT2 byla nejsledovanějším pořadem středečního večera napříč stanicemi

Modrá krev na ČT2 byla nejsledovanějším pořadem středečního večera napříč stanicemi

Filip Rožánek
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Cyklus Modrá krev Autor: Česká televize
Dokumentárním cyklem Modrá krev provází František Kinský

Premiérový díl čtvrté řady dokumentárního cyklu Modrá krev, který Česká televize odvysílala ve středu večer na programu ČT2, se stal nejsledovanějším pořadem dne po 20. hodině napříč všemi televizními stanicemi. První díl nové řady sledovalo 633 tisíc diváků starších 15 let, s podílem na sledovanosti 18,10 %.

Jedná se nejen o nejsledovanější díl celého cyklu Modrá krev, ale zároveň o nejsledovanější dokumentární cyklus ČT2 od roku 2008. Průvodcem nové desetidílné série je opět František Kinský, který představuje jednotlivé aristokraty, klade otázky, rozplétá v rozhovorech někdy i dost složité příbuzenské vztahy, naslouchá vyprávění o historii dávné i nedávné, ale také o současnosti. Každý díl je již tradičně věnován jednomu rodu.

„Potvrzuje se tím, že kvalitní původní dokumentární tvorba má u diváků své pevné místo, a že veřejnoprávní televize plní svou nezastupitelnou službu a poslání, tedy přinášet obsah, který má hodnotu, smysl i dlouhodobý kulturní přesah,“ okomentoval tento výsledek generální ředitel České televize HynekChudárek.

„Děkujeme všem divákům, že nám stále zachovávají svou přízeň. Prokazuje se, že příběhy s notnou dávkou noblesy, pokory, úcty k tradicím a vzdělání, ale i humorem a nadhledem jsou v dnešním rozkolísaném světě čím dál více potřebné a žádoucí. A také, že jsme zemí, která může být hrdá na svou historii a své předky,“ řekla kreativní producentka cyklu Lenka Poláková.

Premiérové díly čtvrté řady cyklu Modrá krev vysílá Česká televize každou středu ve 20 hodin na programu ČT2. Všechny dosavadní řady i odvysílané díly jsou divákům k dispozici také v iVysílání České televize.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Jak se liší příjmy v Rakousku?

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Český Waze pro rodiče? Česká aplikace chce dobýt Evropu

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).