 »  Moneta se zbavuje vlastního datacentra a nasazuje cloud Amazon Web Services

Jan Sedlák

Bankovní a finanční instituce dlouho patřily mezi nejvíce konzervativní subjekty, které nechtěly své aplikace a data posílat do veřejného cloudu. To se pomalu mění. Tuzemská Moneta Money Bank oznámila, že do cloudu Amazon Web Services přesune dvacet svých interních aplikací. Využívat bude datové centrum AWS ve Frankfurtu.

Moneta doposud provozovala datové centrum ve svých kancelářských prostorách v Praze na Brumlovce. Letos v létě asi stovku hardwarových prvků přestěhovala do nového datacentra TTC na Praze 10.

Migrace do AWS bude realizována během září a října. Banka akci konzultovala s Českou národní bankou. Ve výsledku bude mít v provozu hybridní prostředí, kdy část infrastruktury a služeb poběží v AWS a část v TTC.

Moneta rozjela rozsáhlou transformaci celého IT, díky čemuž se chce stát primárně digitální bankou. Reformu má nyní na starost Vladimír Klein, který dříve působil například v Deutsche Telekomu. Rozhovor s ním brzy vyjde na Lupě.

Banka se mimo jiné postupně zbavuje legacy IT a snaží se přecházet od tradičních monolitických dodavatelů typu Oracle k PostgreSQL a podobně. Velkou roli má hrát open source. Pro správu hybridního cloudového prostředí se například využijí CloudForms od Red Hatu.