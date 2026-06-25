Moravcova placená platforma už má tisíce předplatitelů

Internetová platforma Václava Moravce hlásí po prvním měsíci provozu zhruba dvě třetiny cílového počtu předplatitelů. Provozní ředitel Tomáš Hodboď to oznámil na pražské konferenci Google Central European Publisher Day.
Projekt by vzhledem k nákladům potřeboval přibližně deset až dvanáct tisíc předplatitelů. Z Hodboďových slov vyplynulo, že už teď si Moravcovu platformu platí zhruba sedm až osm tisíc zájemců, přesné číslo ale neuvedl.
Start označil za výrazně rychlejší, než firma čekala. „Takhle velký a úspěšný start jsme nečekali. Tahle čísla jsem čekal až za pět nebo šest měsíců od startu, a máme je po měsíci. Je to pro nás obrovský úspěch," řekl Hodboď. Zároveň připustil, že po úvodních týdnech už růst není tak rychlý jako na začátku. „Ale přizpůsobujeme se a věříme, že přes léto poroste,“ podotkl.
Václav Moravec tento týden zveřejnil na sociálních sítích video, v němž slíbil, že platforma pojede naplno celé prázdniny. „Chtěl bych vám z celého srdce poděkovat za váš zájem, protože ta čísla jsou lepší, než jsme očekávali. Zároveň vám chci garantovat, že v průběhu celého léta budeme v plné palbě. Pojedeme všech pět pořadů, které uvolňujeme už teď: Kontexty, Populace, PM, 1:1 i Generaci," sdělil Moravec.
Uživatelské prostředí má záměrně připomínat světové streamovací služby a ne klasické vysílání. „Říkáme tomu Netflix pro nezávislou žurnalistiku. Chtěli jsme jít za titulky, víc do hloubky informací, do kontextu, do dat, což je podle nás to, co chybí,“ popsal na konferenci Tomáš Hodboď. Cílem podle něj záměrně nebyl jen autorský podcast, jak to je obvyklé v řadě jiných mediálních domů. „Chtěli jsme vytvořit něco mnohem většího než podcast,“ řekl Hodboď.
Platforma zatím nabízí pět původních týdenních formátů. Dlouhý rozhovor 1:1 s lidmi s vlivem na společnost, byznys nebo politiku, týdenní průzkum Populace ve spolupráci s agenturou Ipsos, dlouhou debatu Generace se studenty a hosty rozdělenou do čtyř týdenních dílů, hloubkový formát Kontexty a nedělní politickou debatu, kterou si projekt podle Hodbodě ponechal jako to, co od něj diváci nejvíc čekali. Část pořadů přitom záměrně moderují jiní lidé než Moravec, protože projekt chce vedle známého jména postupně prosazovat i další tváře.
Reklamu tým v současnosti do obchodního modelu zahrnout nechce. Podle Hodbodě by neodpovídala prémiovému charakteru služby a mohla by být v rozporu s důrazem na nezávislost.
Předplatné je koncipováno jako roční i měsíční, se zvýhodněním pro studenty a učitele. Podle Hodbodě chce platforma tímto způsobem zpřístupnit svůj obsah lidem, kteří studují, a pedagogům, kteří se podílejí na vzdělávání dětí a mladých lidí.
„Víme, že naše cílové publikum je připravené za obsah platit,“ řekl Hodboď. Zdůraznil přitom, že Moravec.cz není levný projekt. Platforma od začátku vsadila na vlastní videoobsah, výraznější obrazové zpracování a distribuci nejen přes web, ale také přes mobilní a televizní aplikace.
Tým při přípravě projektu zvažoval i využití některé ze zavedených předplatitelských platforem. Hodboď konkrétně zmínil českou službu HeroHero, která je mezi tvůrci oblíbená. Moravcův projekt se ale nakonec rozhodl pro vlastní prostředí. Důvodem byla snaha budovat vlastní značku a nezáviset na publiku jiné platformy.
Technické řešení dodává Tivio Studio. Obsah je dostupný na webu, v mobilním webu, v aplikacích pro iOS a Android a také v aplikacích pro Apple TV a Android TV. Tým podle Hodbodě ještě čeká na schválení aplikací pro televizory Samsung a LG, které mají na českém trhu vysoké zastoupení.
Moravec spustil placený projekt poté, co po 22 letech opustil veřejnoprávní televizi. Sestavil menší tým spolupracovníků, v němž je například jeho dlouholetá dramaturgyně Hana Andělová nebo redaktoři Jakub Hříbek a David Sebíň. Jméno Václava Moravce zůstává hlavní značkou celého projektu.