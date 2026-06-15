Moravec zveřejnil svůj plat v ČT. Politici ho roky používali jako argument proti televizi

Václav Moravec v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že jeho hrubá mzda v České televizi činila zhruba 90 tisíc korun měsíčně. Bývalý moderátor Otázek Václava Moravce tím oživil téma, které část politiků řadu let s oblibou využívala při kritice veřejnoprávní televize. V minulosti se přitom ve veřejném prostoru objevovaly i výrazně vyšší odhady.
Moravec už loni v rozhovoru pro pořad Hráči deníku Blesk naznačil, že se jeho mzda kvůli pohyblivé složce pohybovala kolem 100 tisíc korun hrubého.
Mzda jedné z nejviditelnějších tváří České televize se opakovaně probírala na plénu Poslanecké sněmovny. Poprvé o ní začal mluvit v roce 2016 Andrej Babiš, kterému vadilo, jak se Moravec věnuje kauze Čapí hnízdo. Ve svém vystoupení prohlásil, že „všechny tyto lži a podrazy dělá někdo, kdo bere statisíce korun, které mu platí občané ze svých koncesionářských poplatků a který ovlivňuje svými spekulacemi a domněnkami veřejnost“.
Podobné formulace se do sněmovních debat vracely i později. Například bývalý poslanec Jiří Valenta (KSČM) se v roce 2019 ptal: „Proč se moderátoři Václav Moravec či Nora Fridrichová stále obávají zveřejnění svých platů a Česká televize je tají?“ Doslova stejnou otázku zopakovala Karla Maříková (SPD) v roce 2022.
Někdejší poslanec Lubomír Volný zase v roce 2021 kritizoval Radu České televize, že podle něj nedokázala přimět veřejnoprávní televizi, aby se jako koncesionář dozvěděl, „kolik peněz bere Václav Moravec za své volební nebo politické manipulace ve svém pořadu“. Komunističtí poslanci rovnou chtěli zavést majetková přiznání pro redaktory České televize a Českého rozhlasu.
Tomio Okamura (SPD) v roce 2024 u řečnického pultu tvrdil, že se v souvislosti s Václavem Moravcem a Norou Fridrichovou „spekuluje“ o stovkách tisíc korun měsíčně. Andrej Babiš ve stejném roce ve sněmovně poznamenal, že když se novináři ptali, jakou má Václav Moravec mzdu, „tak se to nikdy nedozvěděli“.
V rozhovoru pro Aktuálně moderátor zároveň trvá na tom, že konkurenční doložka po jeho odchodu z České televize neplatí. ČT naopak tvrdí, že doložka platná je a domáhá se smluvní pokuty za její porušení. Spor se vyostřil poté, co Moravec spustil vlastní placenou platformu.