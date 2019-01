 »  Mozilla oprášila Thunderbird, má s ním velké plány

Karel Wolf

Společnost Mozilla vdechla ke konci roku 2018 svému desktopovému e-mailovému klientu nový život, další změny jsou v plánu pro letošní rok.

Je to jen pár let nazpátek (rok 2014), co společnost Mozilla Corporation oznámila, že zastaví aktivní vývoj Thunderbirdu, přenechá jej komunitě a omezí se jen na nezbytné bezpečnostní záplaty. Přednost měl tehdy souboj Firefoxu s agresivně se rozmáhajícím Chromem a někdejší produkt číslo dva se pro společnost stal trochu koulí u nohy. Dnes se situace otáčí, souboj prohlížečů je prakticky rozhodnut (v neprospěch Firefoxu) a společnost se rozhodla někdejší hvězdu mezi open source mailovými klienty oprášit. Za tímto účelem nabere letos 6 nových vývojářů, od loňska jich na projektu pracuje již 8, což je již samo o sobě oproti období krize, kdy se projektu věnovali dva vývojáři, poměrně skok (prostředky nas vývoj byly seškrtávány postupně od roku 2012).

Pro letošní rok plánuje Mozilla pro Thunderbird sérii poměrně zásadních vylepšení. Ta sahají od zlepšení výkonu (zamrzání Thunderbirdu se stalo v posledních letech pověstné), přidání chybějící podpory multi-procesů (aby aplikace využívala skutečných možností současných procesorů), vylepšené notifikace (pro Windows, Mac i Linux), až po vylepšený interface. Chybět nebude ani vylepšená podpora Gmailu, současný Thunderbird totiž neumí využívat velkou část proprietárních vlastností populární služby od Google (například podpora nálepek) a využívat Gmail spolu s Thunderbirdem tak do značné míry ztrácí většinu kouzla.

Zlepšení, zejména co do uživatelské přívětivosti by měla doznat také podpora šifrování emailů (bude defaultní vlastností klienta) a objeví se dokonce šifrovaný instant messaging. Změny uživatele, kterých je dnes okolo 25 milionů, čekají také na úrovni rozšíření. Řada těch současných postupně ztratí podporu, jejich místo ale nahradí nová generace.