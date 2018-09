 »  Mozilla testuje zabudování překladače Google Translate do Firefoxu

David Slížek

Jediná možnost, jak do prohlížeče Mozilla Firefox přidat funkci pro překládání textů, zatím vede přes instalaci doplňků. To by se ale v budoucnu mohlo změnit. Mozilla totiž testuje integraci služby Google Translate přímo do prohlížeče.

Podpora překladače se minulý týden objevila v kódu Firefoxu 63, informoval server Ghacks. A ačkoli zatím nejde o zcela funkční řešení, změna naznačuje, že by se uživatelé časem mohli překladače dočkat.

Pokud se chcete podívat, jak bude funkce vypadat, musíte si stáhnout a nainstalovat čerstvou betaverzi Firefoxu 63 a překladač ručně povolit v konfiguračním prostředí (about:config). Uvidíte tak uživatelské rozhraní, při pokusu o překlad vám ale překladač zatím vyhodí chybovou hlášku.