 »  MPO a MMR hledají mezi obcemi pokusné králíky na experiment s 5G a Smart cities

Karel Wolf

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlašují pro česká města a obce soutěž o zapojení do programu testování chytrých technologií a 5G sítí.

Oba resorty nyní zjišťují, jaké samosprávy by měly o zapojení do programu zájem, obce se mohou registrovat prostřednictvím tohoto formuláře a to do 30. září 2019. Samotná soutěž by měla vypuknout na podzim.

„Ve městech a obcích, které v soutěži uspějí, budou moct díky státu testovat 5G technologie a jejich aplikace. Právě ty jsou pro rozvoj samospráv zásadní, stejně jako inovace a moderní informační a komunikační technologie jako takové. Municipality díky tomu budou moct víc spolupracovat s firmami či univerzitami na nových systémech například v oblasti chytré dopravy, bezpečnosti, digitálních aplikací pro občany a dalších,“ dodává ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.