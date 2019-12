 »  MPSV česká na jaře tendr na nového provozovatele současného systému dávek

Karel Wolf

Ministerstvo práce čeká v příštím roce vypsání nového tendru, tentokrát již ne na dodavatele nového systému, ale na provozovatele současného informačního systému pro vyplácení dávek. Jeho úkolem bude od roku 2021 převzít a dále spravovat zastaralou platformu vyvinutou firmou OKSystem.

O vypsání tendru na nový systém se ministerstvo pokusilo již dvakrát, ale pokaždé zatím narazilo. Novou soutěž, tentokrát jen na prodloužení chodu současného systému, plánuje vyhlásit v březnu. ČTK to prozradila tisková mluvčí ministerstva Kristýna Křupková.

Původně byl provoz současného systému plánován jen do roku 2017, později byl prodlužen do roku 2021, potíž je ale v tom, že resort stále nemá nového dodavatele a jeho výběr byl opakovaně napadnut. Naposledy zasáhl antimonopolní úřad, který ministerstvu zakázal uzavřít s novým dodavatelem smlouvu.

V prvním případě ministerstvo v roce 2014 vybralo opět Ok System se zadávací cenou 616 milionů korun bez DPH, od smlouvy ale nakonec odstoupilo. Na to OK System zareagoval žalobou. Druhá soutěž proběhla v roce 2017 a se zadávací cenou 270 milionů ji vyhrála firma DXC Technology. OKSystem, který nabídl řešení za 824 milionů, podal na soutěž stížnost a ÚOHS nařídil její přezkum. Ministerstvo tedy zareagovalo tím, že vítěze soutěže kvůli příliš nízké ceně vyřadilo. To ale vedlo jenom k tomu, že se na antimonopolní úřad pro změnu obrátila samotná DXC Technology a úřad minulý týden rozhodl, že musí ministerstvo vyřazení firmy zrušit a smlouvu s druhým dodavatelem nesmí uzavřít.

Díky tomu se objevil nový problém a to jak zajistit vyplácení dávek po vypršení smlouvy na provoz současného systému. „Připravujeme otevřené výběrové řízení na provoz stávajících aplikací. Jeho vyhlášení předpokládáme v březnu příštího roku,“ sdělila tisková mluvčí ministerstva na dotaz ČTK, jak hodlá ministerstvo zajistit další vyplácení dávek po vypršení současné smlouvy.

Ministerstvo muselo kvůli průtahům původní smlouvu se současným provozovatelem zatím dvakrát prodloužit. Za každý rok prodlouženého provozu systému ministerstvo OKSystem musí platit půl miliardy korun.