Musejí stáhnout z Prahy koloběžky, tak se obracejí k elektrokolům. Lime jich do města nasazuje tisícovku

Sdílená mobilita v Praze prochází změnou. Od ledna 2026 má platit nová smlouva mezi městem a provozovateli sdílených prostředků, která fakticky znemožní fungování sdílených elektrokoloběžek. Společnost Lime na to reaguje nasazením tisícovky elektrických kol a zároveň říká, že iniciuje jednání s magistrátem o nastavení pravidel pro bikesharing.
Generální ředitel Lime pro Česko a Maďarsko Václav Petr uvádí, že se firma s městem snaží domluvit na pravidlech pro provozovatele bikesharingu poslední dva roky. „Pokud nebudou ve smlouvě jasně daná pravidla, smlouva se nestihne podepsat,“ myslí si.
Elektrokola mají u tohoto provozovatele nahradit zakázané koloběžky. Podle firmy jsou oblíbenější pro delší jízdy a pohodlnější pro pohyb v městském provozu. „Testujeme, zda si je místní oblíbí tak jako koloběžky. Pokud se podaří s městem dohodnout na fungujících a efektivních pravidlech, do budoucna bychom chtěli Pražanům nabídnout přibližně stejný počet kol jako nyní koloběžek,“ říká Petr.
Elektrokoloběžky jsou dlouhodobým terčem kritiky. Překážejí na chodnících, jejich uživatelé často jezdí po pěších zónách a nedodržují dopravní předpisy. V celém Česku se mezi roky 2023 a 2024 stalo 950 nehod elektrokoloběžek, při nichž bylo zraněno 799 osob a z nich 78 procent policie označila jako viníky nehod.
Jedním z dlouhodobých problémů sdílené mobility je pak parkování. Obyvatelé měst si stěžují, že stroje překážejí v pohybu na chodnících. Pokud ale uživatelé dostanou pokutu, je to pro firmy problém. Celkem 60 procent pokutovaných službu znovu nevyužije.
Lime proto aktuální parkovací infrastrukturu označuje za nedostatečnou, podle jeho dat mělo 54 procent uživatelů v létě problém zaparkovat. Firma by ráda viděla hustou síť jasně označených parkovacích zón v docházkové vzdálenosti.
Lime letos mimo jiné zahájil testování systému Captur, který dokáže automaticky rozpoznat nevhodně zaparkovaný stroj s přesností 88 procent a upozornit na něj jezdce, aby ho mohl přeparkovat. Systém se postupně učí znát specifika Prahy.