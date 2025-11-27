Lupa.cz  »  Music Box dostal licence na další hudební kanály pro český trh

Music Box dostal licence na další hudební kanály pro český trh

Filip Rožánek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Music Box Classic Autor: Filip Rožánek, Internet Info

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tento týden rozhodla o udělení šesti nových licencí pro televizní vysílání. Čtyři umožňují šíření obsahu i na území České republiky.

Společnost Music Box Television získala oprávnění pro čtyři tematické programy šířené prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, konkrétně přes internet. Jedná se o stanice Music Box 80s, Music Box 90s a Music Box 00s, které se zaměří na hudební produkci příslušných dekád, a kanál Music Box Sexy, jenž nabídne elektronickou taneční hudbu, taneční pop a RnB. Vysílání bude v angličtině a směřuje na diváky v České republice, na Slovensku, v Polsku a Německu. U retro hudebních kanálů licence zahrnuje i pobaltské státy.

Nové licence doplňují předchozí projekty Music Boxu, které na českém trhu začaly vysílat minulý týden.

Music Box expanduje v době, kdy globální hráči ustupují. Uživit hudební televizi je ale čím dál složitější Přečtěte si také:

Music Box expanduje v době, kdy globální hráči ustupují. Uživit hudební televizi je ale čím dál složitější

Zbývající dvě licence dostala společnost AMC Networks Central Europe pro programy určené výhradně pro polský trh. Stanice AMC Channel Poland a Sundance TV Poland budou vysílat prostřednictvím družice a jejich programovou náplň tvoří klasická i televizní kinematografie, dokumenty a seriály, zejména americké produkce. Obě licence pro polské vysílání, jehož hlavním jazykem bude polština, byly uděleny na dobu dvanácti let.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

České investiční fondy sní americký sen

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu při bolesti beder

Jak funguje platforma IBM Power11?

Změní se lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Léky na hubnutí předepíšou i praktici, stojí 130 korun na den

Záhadný sabotér XOXO from Prague trollí ransomwarový gang

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

Elektronický podpis: slabiny a možnosti přerazítkování

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).